Policiales

Buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir en Concepción del Uruguay

19 de Diciembre de 2025
Florencia Marisol Segovia / Emanuel Noir
Reportaron como desaparecida a la madre de las hijas de Emanuel Noir en Concepción del Uruguay y, desde este jueves, es intensamente buscada. Se trata de Florencia Marisol Segovia, de 36 años.

Buscan en Concepción del Uruguay a Florencia Marisol Segovia, de 36 años. Se trata de la madre de las hijas del cantante y líder de la banda de cumbia Ke Personajes, Emanuel Noir.

 

Fuentes policiales confirmaron que la mujer se ausentó de su hogar este jueves por la tarde. “El pedido de búsqueda guarda relación con actuaciones iniciadas en sede de comisaria de Minoridad, donde su madre de 55 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero”, indicaron desde la fuerza.

 

Cabe señalar que al momento de ausentarse, Florencia Marisol Segovia vestía un pantalón tipo short de jean y una remera clara. Entre sus características físicas se detalla que es de tez trigueña, altura aproximada 1,60 mts, contextura robusta, cabello largo color oscuro, ojos color marrón.

 

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos: comisaria de Minoridad y Violencia Familiar: 03442-430895; Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

Concepción del Uruguay violencia familiar mujer buscada Emanuel Noir
