La maratón solidaria de la Fundación La Delfina tendrá unos 600 participantes

Este domingo se corre la cuarta edición de la maratón solidaria que organiza Fundación La Delfina. El evento deportivo tendrá como punto de encuentro la Costanera de la ciudad de Paraná a partir de las 9.

Hasta las 19 horas de este viernes se realiza la entrega de kits a los competidores en la sede de calle Buenos Aires 441. Todos deben presentar certificado médico con un máximo de seis meses de antigüedad.

En diálogo con Elonce, Mayda Cresto, presidenta de la fundación, recordó que este año los beneficiarios serán las cuidadoras domiciliarias que realizan un trabajo voluntario en el Hospital San Martín.

“Hacen una tarea impresionante, proveen elementos de higiene personal y pañales para adultos a los pacientes internados. Hay mucha necesidad, mucha gente que viene del interior y por no cuenta con esos elementos, y ellos están siempre presentes ayudando y apuntalando”, remarcó sobre la labor de los beneficiarios.

La competencia ofrece tres distancias: 10K y 5K competitivos y 3K de caminata aeróbica, recorriendo la zona del Puerto, Costanera y Parque Urquiza

Sobre la cantidad de participantes, Cresto contó que “casi llegamos a los 600 inscriptos, pero pusimos un cupo de 400 remeras”.

“Los invito a todos a que se acerquen el domingo a la Costanera. Habrá stands de clubes que ofrecerán tortas fritas y empresas y comercios que ofrecerán sus productos. Además de muestras de futbol femenino y hockey en la explanada de la Sala Mayo. A las 8.30 se hará un precalentamiento con los competidores y a partir de las 11.30 la premiación”.

Finalmente, hizo referencia a las remeras que vestirán los competidores y destacó que “siempre tratamos de buscar un diseño que después las personas las quieran volver a usar para hacer actividad física; en esta oportunidad representa el amanecer paranaense de esta época, previa a la primavera”. Elonce.com