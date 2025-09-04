 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes A beneficio de cuidadoras domiciliarias

Este domingo se corre la Maratón Solidaria de fundación La Delfina

La Fundación La Delfina realizará la cuarta edición de su maratón solidaria, este domingo desde las 9 en la Costanera. La actividad será a beneficio de las cuidadoras domiciliarias que colaboran con pacientes del Hospital San Martín

4 de Septiembre de 2025
La Fundación La Delfina presentó oficialmente la cuarta edición de su maratón solidaria, que se correrá este domingo 7 de septiembre a las 9 en la Costanera. El evento deportivo y benéfico tendrá como objetivo principal acompañar la labor de las cuidadoras y cuidadores domiciliarios que realizan un trabajo voluntario en el Hospital San Martín.

La competencia ofrecerá tres distancias: 10K y 5K competitivos y 3K de caminata aeróbica, recorriendo la zona del Puerto, Costanera y Parque Urquiza

“Vamos a vivir esta hermosa experiencia de la cuarta edición de la Maratón Solidaria de Fundación La Delfina”, destacó la presidenta de la entidad, Mayda Cresto. Y agregó: “Este año la maratón es a beneficio de las cuidadoras domiciliarias, que hacen una tarea impresionante. No sólo se capacitan y se preparan para su trabajo, sino que también realizan voluntariado en el Hospital San Martín, donde proveen elementos de higiene personal y pañales para adultos a los pacientes internados”.

 

Inscripciones y entrega de kits

Cresto precisó que este sábado se realizará la entrega de kits desde las 14 en la nueva sede de la Fundación, ubicada en Buenos Aires 441. “Todos los inscriptos que aún no pagaron para tener la remera deben hacerlo pronto, porque el cupo es limitado. Luego se podrán seguir inscribiendo, pero sin la remera oficial que presentamos hoy”, explicó.

La dirigente también valoró el tinte solidario del encuentro, al señalar que se otorgaron inscripciones sin costo a equipos de estudiantes, escuelas y la cooperadora de atletismo municipal. Además, clubes locales estarán presentes con puestos de venta de tortas fritas para recaudar fondos destinados a sus propios proyectos.

 

Testimonio de cuidadoras

Por su parte, Silvia Aquino, cuidadora domiciliaria, subrayó: “Es una oportunidad única que nos ayuden a ayudar, porque la solidaridad hace falta en este momento. Todos los viernes llevamos donaciones al Hospital San Martín, donde faltan pañales, máquinas de afeitar e insumos básicos para los pacientes. Nos organizamos desde el área de cuidado de UPCN y con la Fundación La Delfina recibimos donaciones de toda la ciudad”.

En ese sentido, recordó que quienes no participen de la carrera también podrán acercar donaciones al stand solidario que estará instalado en la Costanera. “Sea un jabón, una máquina de afeitar o un pañal, todo suma para quienes lo necesitan en el hospital”, señaló.

Acompañamiento municipal

El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, remarcó la importancia del evento: “Es muy significativo para nosotros estar cerca de los organizadores de iniciativas solidarias y deportivas. Contribuyen a que Paraná se posicione como capital receptora de eventos provinciales y regionales”.

Finalmente, el funcionario felicitó a la Fundación La Delfina y a las cuidadoras por su compromiso: “La municipalidad busca ser un Estado cercano y facilitador. Invitamos a la comunidad a sumarse el domingo para correr, participar y ser solidarios”.

