El argentino Faustino Oro a un paso de ser el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia

El niño hizo tablas ante Diego Flores, flamante campeón argentino, en el IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli y alcanzó la segunda norma de gran maestro. Con una más, romperá la marca del más precoz
El argentino Faustino Oro, de 12 años, logró su segunda norma de gran maestro de ajedrez tras hacer tablas con Diego Flores, el campeón argentino, y quedó a solo una de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia. Su actuación le valió un gesto de Gary Kaspárov, gran maestro de ajedrez y activista ruso, y hasta se especula con un segundo encuentro del niño con el presidente argentino Javier Milei antes de fin de año.
Con un ascenso impresionante en la consideración de los mejores ajedrecistas de la actualidad, Oro concluyó su segundo torneo con un resultado final por encima de los 2.600 puntos, lo que equivale a conseguir una norma de gran maestro.
Esta cifra es fundamental porque es la que podría convertir al joven argentino en el Gran Maestro más joven desde la invención del término, que fue implementado en torneos en 1907 y es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (Fide) desde 1950.
Así, quien consiga tres torneos con puntuaciones superiores a 2.600 y mantenga una puntuación Elo –método matemático para calcular la habilidad relativa de los jugadores– mínima de 2.500 puede ser seleccionado por la Fide como Gran Maestro, el título de mayor calibre en el deporte.
Oro había conseguido su primera puntuación superior a 2.600 en septiembre de este año, en el torneo Leyendas y Prodigios realizado en Madrid, y consiguió su segunda norma en la cuarta edición del torneo Magistral Szmetan-Giardelli, en Argentina.
De esta forma, el niño nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, cuya puntuación Elo es de 2.503, tiene tres meses para conseguir la tercera norma y poder ser seleccionado como GM, algo que despertó la atención del histórico ajedrecista Kaspárov, quien fue el campeón del mundo más joven de la historia en 1985, también con 12 años.
El nacionalizado croata de 62 años publicó un posteo en la red social X con el emoji de los ojos atentos, en respuesta a una publicación sobre el argentino.
¿Otra reunión con Milei?
Del 25 al 30 de diciembre, Chessi –como reza uno de sus apodos– participará en Qatar del Mundial de Ajedrez de rápidas y blitz. Y el objetivo previo es que pueda reunirse nuevamente con el presidente de la Nación, Javier Milei, para agradecerle el apoyo en su carrera, según indicó el medio Infobae.
En diciembre de 2024, mantuvieron una audiencia en la Casa Rosada. Vale recordar que cuando Faustino logró a los 10 años, 8 meses y 16 días conseguir la plusmarca como Maestro Internacional, dejando atrás el récord que, desde 2019, estaba en poder del niño Abhimanyu Mishra (Estados Unidos), el propio Milei lo felicitó enfáticamente en sus redes.
“¡El Maestro Internacional de Ajedrez más joven de la historia tiene 10 años y es argentino! Felicito al genio de Faustino Oro por su tremendo logro, espero conocerlo pronto para agradecerle en persona haber puesto al país en lo más alto”, había dicho el libertario.
Ahora, con el impulso de la Federación de Ajedrez (Fada), encabezada por Mario Petrucci, la intención es buscar un nuevo encuentro antes del viaje a Qatar.