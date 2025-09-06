 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Reconocimiento a María del Carmen Rodríguez

Emotivo agasajo en Club Talleres por la jubilación de una trabajadora con 15 años en la institución

María del Carmen Rodríguez, conocida por todos como Mari, fue homenajeada en la sede social por dirigentes, socios y amigos. Destacaron a Elonce su compromiso con la entidad y el cariño hacia los niños y deportistas que acompañó durante su trayectoria.

6 de Septiembre de 2025
María del Carmen Rodríguez / Club Talleres Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En la sede del Club Talleres de Paraná se llevó a cabo este sábado un emotivo agasajo a María del Carmen Rodríguez, conocida cariñosamente como “Mari”, quien se jubiló tras 15 años de trabajo en la institución deportiva.

María del Carmen Rodríguez (foto Club Talleres)

Durante la celebración, la homenajeada agradeció a las distintas comisiones y a los socios del club. “Me llevo lo más lindo, recuerdos hermosos y el cariño de todos. Me dio tristeza dejar de trabajar, pero me quedo con la mejor etapa de mi vida aquí”, expresó a Elonce.

 

Rodríguez remarcó la importancia del vínculo con los niños de las disciplinas deportivas: “Muchos chiquitos hoy son profesores, y me llevo un gran afecto de ellos”.

El presidente de la institución, Horacio Lorenzetti, destacó la trayectoria de Mari: “Siempre estuvo predispuesta, colaborativa y atenta a lo que los socios necesitaban. No es una despedida, porque siempre tendrá abiertas las puertas del club para compartir con sus compañeros y disfrutar de las instalaciones”.

María del Carmen Rodríguez (foto Club Talleres)

A la celebración asistieron integrantes de distintas áreas de la entidad, entre ellos representantes de la biblioteca, del básquet y de la comisión directiva. Entre recuerdos y emociones, socios y dirigentes coincidieron en que la sonrisa de Mari quedará como uno de los símbolos más entrañables del club.

María del Carmen Rodríguez (foto Club Talleres)

En esta nueva etapa, la trabajadora anticipó que dedicará más tiempo a su familia y a sus nietos, aunque aclaró: “No me voy a alejar del club, voy a seguir viniendo a ver partidos y a compartir con la gente”.

