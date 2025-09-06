Emotivo agasajo en Club Talleres por la jubilación de una trabajadora con 15 años en la institución

REDACCIÓN ELONCE
En la sede del Club Talleres de Paraná se llevó a cabo este sábado un emotivo agasajo a María del Carmen Rodríguez, conocida cariñosamente como “Mari”, quien se jubiló tras 15 años de trabajo en la institución deportiva.
Durante la celebración, la homenajeada agradeció a las distintas comisiones y a los socios del club. “Me llevo lo más lindo, recuerdos hermosos y el cariño de todos. Me dio tristeza dejar de trabajar, pero me quedo con la mejor etapa de mi vida aquí”, expresó a Elonce.
Rodríguez remarcó la importancia del vínculo con los niños de las disciplinas deportivas: “Muchos chiquitos hoy son profesores, y me llevo un gran afecto de ellos”.
El presidente de la institución, Horacio Lorenzetti, destacó la trayectoria de Mari: “Siempre estuvo predispuesta, colaborativa y atenta a lo que los socios necesitaban. No es una despedida, porque siempre tendrá abiertas las puertas del club para compartir con sus compañeros y disfrutar de las instalaciones”.
A la celebración asistieron integrantes de distintas áreas de la entidad, entre ellos representantes de la biblioteca, del básquet y de la comisión directiva. Entre recuerdos y emociones, socios y dirigentes coincidieron en que la sonrisa de Mari quedará como uno de los símbolos más entrañables del club.
En esta nueva etapa, la trabajadora anticipó que dedicará más tiempo a su familia y a sus nietos, aunque aclaró: “No me voy a alejar del club, voy a seguir viniendo a ver partidos y a compartir con la gente”.