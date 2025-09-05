 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná

Romero destacó la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz: "La cultura va a florecer aquí”

La intendenta Rosario Romero, expresó a Elonce que "era bello y ahora está resplandeciente. Se le ha hecho una inversión, de la mano de los fondos que los paranaenses han aportado”.

5 de Septiembre de 2025
Rosario Romero, intendenta
Rosario Romero, intendenta

REDACCIÓN ELONCE

Paraná celebra la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz, un espacio emblemático para la vida cultural de Paraná que reabre sus puertas con instalaciones renovadas y una amplia programación artística en homenaje al poeta entrerriano que le da nombre.

 

La puesta en valor incorporó una sala principal multifunción, tres salas/talleres, museo, biblioteca y nuevos sanitarios accesibles. También se adaptan espacios exteriores para juegos, espectáculos y actos cívicos, con nueva vegetación, mobiliario, rampas, escaleras e iluminación LED.

 

 

Al respecto, la intendenta Rosario Romero, expresó a Elonce que “el Juan L. Ortiz ha sido puesto en valor. Es un reconocimiento a todos los intendentes que precedieron. Con la recuperación de la democracia, Don Humberto Cayetano Varisco consiguió, en su momento, que este predio fuera administrado por la Municipalidad por cesión de Ferrocarriles Argentinos”.

 

Destacó que en aquel momento “era bello y ahora está resplandeciente. Se le ha hecho una inversión, de la mano de los fondos que los paranaenses han aportado”.

 

 

Dijo que es una obra “que empezó el exintendente Adán Bahl, que iba a ser financiada por la provincia y terminó siendo financiada por los paranaenses. Hoy estamos mostrándola. De aquí a fin de año habrá actividades todos los días”.

 

Este viernes y sábado “tendremos coro, murga y música hasta la noche. Este viernes inauguramos con el Negro Aguirre, el Coro Varietales, foodtrucks, emprendedores que están en la parte de afuera y una obra de teatro que se celebró. La cultura va a florecer aquí”. Elonce.com

 

 

Temas:

Centro cultural Rosario Romero cultura inversión reconocimiento
