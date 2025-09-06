Miles de usuarios siguen sin servicio urbano de colectivos por el paro de choferes

Por segundo día consecutivo, los usuarios del transporte público de pasajeros permanecen sin servicio en Paraná debido a un paro de choferes nucleados en UTA Entre Ríos que se inició este viernes, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Las líneas urbanas que están paralizadas debido a la medida de fuerza son: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 23.

La medida de fuerza se lanzó, luego que los trabajadores, solamente cobraran el 50% de su salario del mes de agosto y no recibieran ninguna respuesta por el faltante de parte de la empresa.

El gremio confirmó a Elonce que esperaba que la empresa depositara las sumas adeudadas de sus salarios, antes de las 18 del viernes, pero los choferes no recibieron el pago correspondiente. Por tal motivo, UTA Entre Ríos comunicó que continuará el paro, hasta que la empresa deposite el resto de los haberes de los trabajadores.

Paro de colectivos: las líneas metropolitanas circulan con normalidad (foto Elonce)

Se recordará que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió en la noche de este jueves dictar la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa Buses Paraná, sin embargo el gremio aduce que no fue formalmente notificado de la disposición y, además, sostiene que no corresponde la definición "porque el conflicto se origina en una deuda de salarios actuales".

“La obligación de pagar los salarios está protegida no solo por la Constitución, en su artículo 14 bis, sino también por los convenios y convenciones internacionales. Si a los choferes no les pagan los sueldos, el conflicto de intereses que pueda tener la municipalidad con las empresas es un problema ajeno a los trabajadores. Lo único que les interesa a los trabajadores es cobrar sus salarios, que es lo que corresponde”, fundamentó el abogado de la seccional Entre Ríos de la UTA, Alejandro Becic.

Desde la Municipalidad de Paraná calificaron el paro como “injustificado”, alegando que los aportes a Buses Paraná fueron girados en tiempo y forma. No obstante, desde el gremio señalaron que los trabajadores no pueden quedar atrapados en el conflicto entre el municipio y las empresas.

Por otro lado, las líneas del área metropolitana circulan con normalidad.