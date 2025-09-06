Inspirado en la poesía de Juan L. Ortiz, compositor entrerriano presenta su música a Europa

REDACCIÓN ELONCE
El pianista, compositor y cantautor entrerriano Sebastián Macchi se encuentra de gira en Europa, donde presenta un repertorio en dúo con la violinista catalana Laura Urteaga. Desde Barcelona, el músico contó a Elonce que ofrecerán conciertos también en Lisboa e Italia, donde grabarán un álbum con piezas para violín y piano.
El artista oriundo de Paraná remarcó la influencia del poeta entrerriano Juan L. Ortiz en su obra. “Desde que lo descubrí a los 14 años, siempre lo tomé como un maestro. En su poesía encuentro una música afín, atmósferas que inspiran melodías de manera natural. Eso me ayudó a encontrar un modo de habitar la música, poniéndome al servicio de una expresión de lugar”, explicó en diálogo con El Explorador.
Durante los conciertos, Macchi y Urteaga interpretan piezas instrumentales y también canciones inspiradas en "Juanele", como las incluidas en el álbum Luz de Agua, publicado en 2005. “Ayer estrenamos una nueva canción con guiños ibéricos y moros, que tiene referencias a este lugar. Fue muy especial poder compartirla aquí”, comentó el músico.
La gira se extenderá hasta mediados de octubre y concluirá con la grabación del nuevo material discográfico. “A través de este proyecto se tiende un puente entre la música argentina y la comunidad ibérica, lo cual hace que esta experiencia sea aún más enriquecedora”, resaltó.