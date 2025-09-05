Con talleres, música y teatro comenzó la reinauguración del Juan L. Ortiz

Este viernes por la mañana estudiantes de las escuelas Quirós, Siglo XXI y de establecimientos educativos cercanos al centro participaron de un taller de escritura como apertura de las actividades por la puesta en valor.

La recuperación del centro cultural “es simbólicamente hermosa, más allá de la inversión de la municipalidad que defiende estos espacios culturales”, dijo el coordinador del centro cultural, Ferny Kosiak, quien subrayó: “La gestión de la intendenta Rosario Romero invirtió muchísimo, y a toda la gente que me pregunta cómo está, les digo que vengan a verlo porque cambió totalmente”.

La puesta en valor incorporó una sala principal multifunción, tres salas/talleres, museo, biblioteca y nuevos sanitarios accesibles. También se adaptan espacios exteriores para juegos, espectáculos y actos cívicos, con nueva vegetación, mobiliario, rampas, escaleras e iluminación LED.

El proyecto busca integrar el centro con los barrios linderos, conservando el valor histórico del edificio y favoreciendo la circulación, accesibilidad e inclusión.

Conocer y habitar el centro cultural

Rocío Lanfranco, tallerista de poesía, contó que “se hizo una entrada a la Obra de Juan L. a través de sus poemas y los gurises escribieron reversiones de los poemas, donde hay algo de la identidad que está vinculado con este poeta, y que los chicos puedan encontrarse con esas voces es importante”.

Los estudiantes también compartieron sus impresiones sobre la reinauguración. Eric Kers, de la escuela Siglo XXI, comentó: “Me parece algo interesante, más para las personas que les gusta la poesía. Además, que hayan renovado todo este lugar, la verdad que está quedando muy lindo. Poder usar este espacio para eventos o para mostrar cosas me parece que está muy bueno”.

Gaspar Gómez, de la escuela Quirós, también se mostró entusiasmado: “Me parece copado que lo hayan arreglado. Quedó muy lindo y me gustan las actividades con la escuela. Juntar los cursos es una propuesta linda. La poesía es algo que me interesa, y compartir con otros chicos es importante”.

Las actividades continuarán durante todo el fin de semana, con una amplia propuesta cultural y gastronómica, y tendrá su acto central el día sábado a las 18 horas.