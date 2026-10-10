Reportan 12 muertos y al menos 50 heridos tras un ataque al aeropuerto de Arabia Saudita

Un ataque contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, Arabia Saudita, dejó 12 muertos y al menos 50 heridos este sábado, según fuentes citadas por las agencias Reuters y AFP. El episodio provocó escenas de pánico dentro de la terminal y la suspensión temporal de las operaciones aéreas.

De acuerdo con una fuente diplomática citada por AFP, el aeropuerto fue alcanzado por un misil lanzado por los hutíes de Yemen. Sin embargo, el grupo armado, respaldado por Irán, no reivindicó hasta el momento este ataque. Las cifras de víctimas no fueron confirmadas oficialmente y podrían modificarse.

Un viajero herido relató a Reuters que vio un objeto cruzar el cielo antes de que parte del techo se desplomara cerca de una puerta de embarque. Los heridos fueron trasladados en ambulancias y helicópteros a distintos centros de salud. Según una fuente hospitalaria citada por AFP, cinco de ellos se encontraban en terapia intensiva.

Suspendieron los vuelos y desviaron las operaciones

Tras el ataque, la autoridad de aviación civil saudita informó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto de Riad, el más transitado del reino. Según datos de Flightradar24 citados por Reuters, los vuelos con destino a la capital fueron cancelados o desviados.

Kuwait Airways anunció la anulación de sus servicios con Riad, mientras que Etihad y Qatar Airways también cancelaron vuelos, algunos de ellos hasta el lunes.

El episodio ocurrió luego de que el jueves se registraran explosiones en las inmediaciones del aeropuerto, que también provocaron interrupciones en los vuelos. Según Reuters, los hutíes habían reivindicado dos ataques anteriores contra el mismo aeropuerto durante esa semana

Embajadas recomendaron evitar la zona

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Alemania y España recomendaron a sus ciudadanos mantenerse alejados del área del aeropuerto. En tanto, las representaciones diplomáticas del Reino Unido e Irlanda calificaron lo ocurrido como un “incidente grave”.

Un alto diplomático occidental señaló a AFP que varias embajadas prohibieron a su personal desplazarse desde y hacia el aeropuerto durante la próxima semana.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue consultado sobre la posibilidad de que Washington se sume a los ataques sauditas contra los hutíes. Según el reporte, respondió que esa alternativa estaba en evaluación y que la decisión se tomaría “muy pronto”.

Escala la tensión entre Arabia Saudita y los hutíes

De acuerdo con AFP, los hutíes intensificaron desde julio sus ataques contra aeropuertos, instalaciones petroleras y buques petroleros sauditas, después de la ruptura de la tregua con el gobierno yemení respaldado por Riad.

Los ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha que el grupo reivindicó durante esta semana dejaron al menos tres muertos, según la agencia francesa.

Por el momento, no existe un balance oficial sobre las víctimas del último episodio. Reuters advirtió que la cifra de 12 fallecidos y los reportes sobre decenas de heridos se basan en fuentes consultadas y no constituyen un recuento definitivo.