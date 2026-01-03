Carnaval del País: los músicos de Papelitos explicaron el homenaje a “los invisibles”

La Fiesta Nacional del Carnaval del País 2026 dio inicio este sábado, con una noche cargada de emoción, música y expectativas en el Corsódromo, donde la comparsa Papelitos fue la encargada de abrir el desfile en la primera jornada de una noche histórica para Gualeguaychú. En ese marco, Matías, cantante de la banda “Furia del Oeste”, compartió con Elonce detalles sobre la temática elegida, el extenso proceso de preparación y el objetivo con el que encaran una nueva edición del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina.

Desde los primeros minutos de la transmisión, el clima previo ya anticipaba la magnitud del evento. “Esta noche damos inicio al Carnaval del País, fiesta nacional del país”, expresó el cantante, al tiempo que explicó el eje conceptual de la comparsa Papelitos para este año. La propuesta artística lleva por nombre “Vivos”, una temática que busca rendir homenaje a quienes, desde el anonimato, hacen posible el carnaval año tras año.

Un homenaje a los que no se ven

Según relató Matías, la idea central de la comparsa estuvo enfocada en visibilizar a quienes trabajan detrás de escena. “Es un homenaje a todos aquellos invisibles que hacen año tras año y en la historia del carnaval la comparsa”, explicó. En ese sentido, remarcó que no solo se reconoce a los integrantes que desfilan, cantan o tocan, sino también a quienes cumplen tareas esenciales fuera del foco del público.

“Representa a todos aquellos que han hecho posible nuestra comparsa: los que cosen, los que están en la cocina del carnaval, los que trabajan en el galpón y que nadie conoce”, detalló. La propuesta artística se transformó así en un agradecimiento colectivo a quienes sostienen la fiesta popular desde el esfuerzo cotidiano.

Un trabajo que dura todo el año

Más allá del brillo de las noches de desfile, el cantante destacó que el Carnaval del País es el resultado de un proceso que se extiende a lo largo de todo el año. “La verdad que se hace un trabajo desde principio de año. Tenemos un descanso entre carnaval y carnaval, pero ya en marzo o abril los directores están componiendo”, explicó.

A partir de allí, comienzan los ensayos que involucran a todos los sectores de la comparsa. “Empezamos a hacer ensayos de base, percusión, instrumentos y lo vocal. Así que estamos todo el año”, afirmó Matías, dando cuenta del nivel de compromiso y planificación que requiere cada edición.

Expectativas altas para la edición 2026

Consultado sobre las expectativas para este nuevo carnaval, el cantante fue contundente. “La expectativa es ser pentacampeones. Venimos hace cuatro años ganando la copa, así que vamos a ir por más”, sostuvo. Papelitos llega a la edición 2026 con el desafío de sostener su protagonismo en un contexto de fuerte competencia entre las comparsas.

Durante la previa, el clima entre músicos y cantantes reflejaba emoción y concentración. Integrantes del coro y de la banda compartieron la ansiedad propia de los instantes previos al desfile, mientras se ultimaban detalles musicales bajo la coordinación del director de orquesta.

La primera noche del Carnaval del País volvió a confirmar el lugar central que ocupa la música en el espectáculo. Aunque en los momentos previos “se escucha poco”, como se señaló desde la transmisión, “se siente muchísimo”, en alusión a la intensidad del trabajo que se desarrolla detrás del escenario.

Con un Corsódromo colmado y miles de espectadores siguiendo el inicio de la fiesta, el Carnaval del País 2026 comenzó a desplegar su propuesta artística, cultural y popular, reafirmando su condición de emblema del verano entrerriano y del calendario turístico nacional.