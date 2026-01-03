Verano en Entre Ríos: Satto destacó las fiestas populares y carnavales para potenciar el turismo

Los eventos turísticos en Entre Ríos se consolidan como uno de los principales atractivos de la temporada estival, según afirmó el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, durante la primera noche de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, uno de los espectáculos más convocantes del verano argentino.

El evento se transmite en vivo por Elonce, dentro del marco de Nuestras Fiestas, un programa destinado a difundir los diferentes eventos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región.

En diálogo con Elonce, el funcionario destacó el valor que tienen las fiestas populares dentro del calendario turístico entrerriano y celebró la incorporación del Carnaval del País como nueva Fiesta Nacional. “Es un momento especial para Entre Ríos y para los carnavales. El hecho de sumar una Fiesta Nacional más al calendario provincial, que tenemos 13 fiestas nacionales en la provincia de Entre Ríos a lo largo de todo el año, muchas de ellas, ocurren ahora en el verano”, expresó.

Satto enumeró algunos de los eventos más relevantes que se desarrollan durante esta época, como la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, la Fiesta Nacional del Lago en Federación, la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay y la Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, entre otras. “Y ahora, sumamos la Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú”, subrayó.

El trabajo comunitario detrás de cada fiesta

El secretario de Turismo remarcó además el impacto social y económico que generan estos eventos en cada localidad. “Estamos muy contentos por eso y por todo el pueblo de Gualeguaychú, porque mucha gente de la ciudad está involucrada en esta fiesta y es un montón de gente la que trabaja todo el año y esencialmente los clubes, es muy importante”, afirmó a Elonce.

En ese sentido, puso en valor el esfuerzo colectivo que sostiene a los carnavales y festivales, destacando que no se trata solo de espectáculos turísticos, sino de expresiones culturales profundamente arraigadas en cada comunidad.

Satto explicó que el fenómeno del carnaval atraviesa a gran parte del territorio provincial. “Cada localidad tiene su fiesta popular y en las noches de los sábados del verano, la provincia de Entre Ríos llega a tener 23 propuestas de carnaval en simultáneo por noche”, señaló.

Diversidad cultural y propuestas en toda la provincia

El funcionario destacó la diversidad de estilos y tradiciones que conviven en los carnavales entrerrianos. “Cada una con su idiosincrasia, con su ritmo, algunos mirando más a Corrientes, otros mirando más a Brasil, en lo que tiene que ver con su ritmo y con su forma de hacerlo, pero son todos igualmente bellos”, afirmó.

En esa línea, mencionó los carnavales de la costa del río Paraná, como los de Santa Elena y Victoria, además de los de Concordia, Nogoyá y Gualeguay, donde “hay un carnaval muy importante” que convoca tanto a vecinos como a turistas.

Acompañamiento y agenda oficial

Satto adelantó que desde la Secretaría de Turismo se realizará un acompañamiento activo a las fiestas populares a lo largo del verano. “Vamos a estar en Diamante, en la Fiesta Nacional de la Playa de Concepción del Uruguay, que es mi ciudad, también vamos a Colón con la Fiesta de la Artesanía y vamos a estar en algunos carnavales también”, detalló a Elonce.

Finalmente, remarcó la estrategia turística del gobierno provincial. “Siempre vamos acompañando porque, para nosotros, desde que asumimos, advertimos que los eventos son verdaderamente los grandes atractores del turismo en la provincia. Más allá de todas nuestras bellezas, los eventos son los que traen a la gente”, concluyó.