Sociedad Nuestras Fiestas

Felicitas Fouce: “Es un orgullo total que el Carnaval de Gualeguaychú haya sido proclamado Fiesta Nacional”

"Ser reina del Carnaval supone estar a disposición de todo lo que es difusión y promoción de esta fiesta", destacó Felicitas Fouce, Reina del Carnaval de Gualeguaychú del año pasado.

3 de Enero de 2026
Felicitas Fouce.
Felicitas Fouce. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

“Ser reina del Carnaval supone estar a disposición de todo lo que es difusión y promoción de esta fiesta", destacó Felicitas Fouce, Reina del Carnaval de Gualeguaychú del año pasado.

Luego del corte de cinta que dio la bienvenida a la edición 2026 del Carnaval de Gualeguaychú 2026, Elonce dialogó con Felicitas Fouce, la Reina del año pasado, sobre sus expectativas y el orgullo de ser Fiesta Nacional desde esta ocasión.

 

 

Ser reina del Carnaval supone estar a disposición de todo lo que es difusión y promoción de esta fiesta. Allí estuvimos haciendo todo tipo de acciones e invitar a todos a que vengan”, afirmó la integrante de la comparsa de Marí Marí.

 

El corte de cinta que se realizó en el Corsódromo. Foto: Elonce.
El corte de cinta que se realizó en el Corsódromo. Foto: Elonce.

 

Sobre su vínculo con el Carnaval del País, manifestó: “Estoy cumpliendo 19 años en la comparsa de mi barrio. Siempre estuve en Marí Marí”. Luego recalcó cómo se la eligió el año pasado: “Hay jurados que vienen todas las noches y hacen un puntaje en base al desplazamiento y al vestuario. No solamente tiene una la responsabilidad, sino que hay que desfilar el vestuario que se hace artesanalmente por manos trabajadoras de Gualeguaychú”.

 

Sobre el debut como Fiesta Nacional en 2026, comentó: “Hace años que se quería y se buscó esto, pero al fin se dio. Es un orgullo total que el Carnaval de Gualeguaychú haya sido proclamado Fiesta Nacional”.

Carnaval de Gualeguaychú Nuestras Fiestas
