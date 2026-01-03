 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nuestras Fiestas

“Es muy lindo el espectáculo que hacen”: el público elogio la Fiesta Nacional del Carnaval del País

Con la presencia del público local y de otras provincias, el Carnaval de Gualeguaychú transitó su primera de las once noches con el paso de las cuatro comparsas.

3 de Enero de 2026
Carnaval de Gualeguaychú.
Carnaval de Gualeguaychú. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Con la presencia del público local y de otras provincias, el Carnaval de Gualeguaychú transitó su primera de las once noches con el paso de las cuatro comparsas.

Este sábado 3 de enero dio inicio el Carnaval de Gualeguaychú 2026, que tiene como particularidad que lo hace por primera vez como Fiesta Nacional. Elonce dialogó con el público para conocer el testimonio del evento.

 

 

Una joven y su madre relataron a Elonce: “Somos de Pueblo Belgrano y somos de Marí Marí. Venimos en familia. Es una emoción enorme este Carnaval, lo amamos”. También comentaron que les gusta bailar “toda la noche”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Desde Buenos Aires también se sumaron a la jornada y resaltaron: “Empezamos a venir el año pasado. Es hermoso. Me gustan todas las comparsas y es muy lindo el espectáculo que hacen. Quiero divertirme”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Una familia desde la Patagonia no quiso perderse la primera noche del Carnaval del País: “Llegamos hoy a la mañana. Espero que sea un buen espectáculo como lo he visto en la tele”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Está espectacular la noche y aparte estuvimos esperándola a full porque Papelitos empieza con su quinto premio. A lo mejor, las otras comparsas lucharán a full. Esas expectativas a los gualeguaychenses es algo infernal”, comentó otra mujer de Gualeguaychú.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Un hombre ratificó que se pondrá a bailar al momento del pase de las comparsas: “Lo he esperado todo el año. Es lo más lindo que tenemos. El Carnaval es turismo para todo el país. Para nosotros es hermoso”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Una joven que anteriormente formó parte de una de las comparsas, ansió la llegada de las comparsas: “Esto es mucha pasión y alegría”. Sobre su experiencia, comentó: “Se vive una adrenalina única porque adentro del circuito es otra la energía que se ve”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Isabel también se preparó para ver nuevamente el Carnaval y relató: “Todos los años esperamos que aparezca el verano y el Carnaval”. También sostuvo que busca ir todas las noches que pueda.

 

Testimonios de niños en la Fiesta Nacional del Carnaval del País

Temas:

Carnaval de Gualeguaychú Nuestras Fiestas
