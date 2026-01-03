Mauricio Davico: “El Carnaval de Gualeguaychú es el Alma Mater de la ciudad”

Este sábado 3 de enero dio inicio la primera de las once noches de la Fiesta Nacional del Carnaval del País. En diálogo con Elonce, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, brindó sus sensaciones de lo que se espera a lo largo de lo que resta de enero y en febrero.

“El Carnaval de Gualeguaychú es el mayor ingreso económico que tiene la ciudad, no solo las comparsas, sino la gente que trabaja durante todo el año. Esto cuando termina está la gente que desarma todo, recicla lo que no sirve y después empiezan a armar las comparsas para el año que viene. Pero también todo lo otro: los hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, kioscos. Como siempre digo, el de la pizzería vende más, contrata más gente, compra más mozzarella y el de la mozzarella vende más”, indicó en primera instancia.

Sobre el balance que puede llegar a generar, el jefe municipal resaltó: “Es un circulo virtuoso, es trabajo genuino. Es trabajo en conjunto entre el gobierno local, el sector privado y los clubes. Los clubes tienen un rol clave porque tienen escuelas. El Carnaval de Gualeguaychú es el Alma Mater de la ciudad”.

El jefe municipal destacó la Fiesta Nacional del Carnaval del País. Foto: Elonce.

“Son muchos años de historia y arte de esta cultura carnavalesca que está en la génesis de la gente y toda esa conjunción que se fue perfeccionando, transmite lo que es Gualeguaychú. Gualeguaychú es alegría, diversión, unidad”, remarcó.

Comentó que a sus 20 años salió en la comparsa O’Bahía y como su caso, destacó que la ciudadanía “tiene que ver algo con el Carnaval” y todos disfrutan de las bonanzas que genera el Carnaval.

“Las expectativas son altísimas, siempre la primera noche es la más flaca y hoy la verdad es muy lindo, hay bastante gente, pero no quiero pensar lo que queda de las otras noches de enero y febero. Va a estallar”, destacó, invitando a formar parte de la Fiesta Nacional.