Mundial 2026: qué forma de pago permite ahorrar en hoteles y consumos

Con el Mundial 2026 en marcha, miles de argentinos que acompañarán a la Selección en Estados Unidos, México y Canadá buscan alternativas para reducir gastos. En ese escenario, la forma de cancelar los consumos en moneda extranjera puede generar importantes diferencias económicas.

Aunque el Gobierno nacional flexibilizó gran parte de las restricciones cambiarias, las compras realizadas en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito siguen alcanzadas por una percepción del 30% cuando el resumen se cancela en pesos.

Por ese motivo, el denominado dólar tarjeta continúa siendo una de las cotizaciones más elevadas para quienes utilizan medios de pago electrónicos durante viajes al exterior.

Cuánto puede representar la diferencia

Actualmente, quienes pagan el resumen de la tarjeta en pesos deben afrontar un tipo de cambio equivalente al dólar oficial más el recargo del 30%. Con una cotización oficial cercana a los $1.464, el valor final supera los $1.850 por cada dólar consumido.

La diferencia adquiere relevancia cuando los gastos son elevados. Un viajero que acumule consumos por u$s1.000 entre hoteles, restaurantes, entradas para partidos y compras personales deberá desembolsar alrededor de $1.891.000 si cancela el resumen mediante dólar tarjeta.

En cambio, quienes compren previamente dólares y luego utilicen esas divisas para pagar el saldo en moneda extranjera de la tarjeta pueden evitar el recargo y reducir considerablemente el gasto final.

Cómo evitar el recargo

Tomando el mismo ejemplo de u$s1.000, la compra anticipada de dólares al valor oficial demandaría aproximadamente $1.430.000. Comparado con el pago mediante dólar tarjeta, el ahorro alcanzaría los $461.000, cerca de un 24%.

La clave radica en que la percepción del 30% solo se aplica cuando la deuda en dólares es pesificada al momento de efectuar el pago. Si el usuario dispone de una caja de ahorro en dólares y cancela directamente el saldo en esa moneda antes del vencimiento, el recargo deja de corresponder.

Para concretar esta operatoria, generalmente es necesario solicitar previamente un "stop debit" en caso de tener habilitado el débito automático, abonar el saldo en dólares desde la cuenta en moneda extranjera y luego cancelar por separado los consumos realizados en pesos.

Qué sucede con las tarjetas de débito

La misma alternativa puede aplicarse a las tarjetas de débito. Los usuarios que cuentan con cajas de ahorro en pesos y dólares tienen la posibilidad de configurar que los consumos realizados en el exterior se debiten directamente de la cuenta en moneda estadounidense.

De esta forma, evitan la conversión automática a pesos y el recargo del 30% que continúa vigente para gastos turísticos internacionales, compras en el exterior y contratación de servicios prestados por empresas no residentes.

Especialistas coinciden en que adquirir dólares con anticipación y utilizarlos para cancelar los consumos en moneda extranjera sigue siendo la estrategia más conveniente para reducir costos durante el viaje.