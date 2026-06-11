Comienza el Mundial 2026: así llegan México y Sudáfrica al partido inaugural

El Mundial 2026 comenzará este jueves con el partido entre México y Sudáfrica, que se enfrentarán desde las 16 (hora argentina) en el estadio Ciudad de México. El encuentro marcará el inicio de una Copa del Mundo histórica, la primera con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El seleccionado mexicano afrontará el compromiso con la presión y la ilusión que implica ser anfitrión. Ante su público y en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará comenzar el torneo con una victoria que le permita encaminar su clasificación en el Grupo A.

Del otro lado estará Sudáfrica, que llega con el objetivo de convertirse en una de las sorpresas de la competencia y sumar un resultado positivo en un escenario donde la mayoría de los pronósticos favorecen al conjunto local.

México quiere aprovechar la localía

México llega al Mundial 2026 con una base de futbolistas que combinan experiencia internacional y jugadores que atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras. El equipo azteca mostró una evolución durante la preparación y apuesta a hacerse fuerte en condición de local.

El entrenador Javier Aguirre trabajó durante los últimos meses en consolidar una identidad de juego que le permita competir frente a las principales selecciones del torneo. La expectativa en el país es elevada, ya que el objetivo es superar las actuaciones de las últimas Copas del Mundo.

Además, el respaldo del estadio Azteca aparece como un factor importante para un equipo que intentará asumir el protagonismo desde el primer minuto.

Sudáfrica busca dar el primer golpe

La selección sudafricana consiguió su clasificación tras una sólida campaña en las eliminatorias africanas y llega al torneo con la intención de demostrar que puede competir de igual a igual frente a rivales de mayor tradición mundialista.

Su plantel combina jugadores que se desempeñan en ligas internacionales con futbolistas destacados del campeonato local. La velocidad en ataque y el orden defensivo aparecen como algunas de las principales fortalezas del conjunto africano.

Para Sudáfrica, comenzar sumando en el partido inaugural podría representar un paso clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El primer capítulo de la Copa del Mundo

El encuentro entre México y Sudáfrica abrirá oficialmente el Mundial 2026, una edición que contará con 104 partidos y que se extenderá hasta el 19 de julio.

Más allá de la expectativa global que genera el inicio de la competencia, ambos seleccionados tendrán la oportunidad de marcar el rumbo de su participación desde el primer día. México intentará confirmar su condición de anfitrión y candidato a avanzar de ronda, mientras que Sudáfrica buscará comenzar el torneo con una sorpresa que le permita ilusionarse con una clasificación histórica.