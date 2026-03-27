Las acciones de YPF subieron 5,4% tras fallo en EE.UU: cayeron bonos y el riesgo país superó los 610 puntos

Analistas del mercado señalaron que el fallo tiene un impacto positivo desde lo fiscal

Las acciones de YPF lideraron las subas del mercado argentino este viernes, con un avance del 5,4%, luego de conocerse un fallo favorable para la Argentina en la causa judicial vinculada a la petrolera en Estados Unidos.

Sin embargo, el impulso no logró trasladarse al resto de los activos financieros. Los bonos soberanos operaron en baja y el riesgo país —medido por el JP Morgan— superó los 610 puntos básicos, reflejando la cautela de los inversores.

En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó 0,9% en pesos, aunque cayó 0,9% en su versión en dólares, afectado por la suba del contado con liquidación. En la semana, acumuló una mejora del 2,5% en moneda local y del 3,2% en dólares.

En Wall Street, en tanto, los ADRs argentinos mostraron mayoría de bajas de hasta 4,7%, encabezadas por entidades financieras, mientras que los papeles de YPF lograron destacarse con subas moderadas.

Analistas del mercado señalaron que el fallo tiene un impacto positivo desde el punto de vista fiscal, ya que reduce la presión potencial sobre las cuentas públicas en el corto plazo. No obstante, aclararon que no modifica directamente el valor operativo de la compañía.

En paralelo, la jornada estuvo marcada por la licitación del Ministerio de Economía, que colocó deuda por unos 150 millones de dólares a 2028 con una tasa del 8,86%, y logró un rollover del 138,5% en pesos. Esto refleja el interés del mercado en instrumentos tanto en moneda local como extranjera.

Por su parte, los bonos en dólares cayeron hasta 1,3% en Nueva York, en línea con un contexto internacional adverso, donde los principales índices como el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500 registraron pérdidas generalizadas.

A nivel global, la atención de los inversores sigue puesta en la tensión en Medio Oriente, que podría impactar en los precios internacionales del petróleo y presionar sobre la inflación mundial.

En este escenario, el mercado argentino continúa mostrando señales mixtas: optimismo puntual en acciones como YPF, pero cautela en la deuda soberana y en los indicadores de riesgo.