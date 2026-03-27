Milei destacó la “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno" tras el fallo de YPF

REDACCIÓN ELONCE
El Presidente destacó la “pericia jurídica y diplomática” del Gobierno tras el fallo favorable en el juicio por YPF. Aseguró que se evitó un pago millonario y cuestionó la expropiación, al tiempo que anunció cambios en la ley.
El fallo por YPF fue presentado por el presidente Javier Milei como un hito clave para la Argentina, al afirmar que la resolución favorable en la justicia de Estados Unidos evitó un impacto económico de gran magnitud y representó un cambio de rumbo en la defensa de los intereses del país.
En un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario anunció el resultado del juicio vinculado a la expropiación de la petrolera y lo definió como un hecho “de trascendencia histórica y sin precedentes”.
“Me dirijo ante ustedes para informarles un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para nuestro país. Hace pocas horas la justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF”, expresó Milei al inicio de su discurso.
El Presidente destacó que, de haber sido adverso, el fallo habría implicado el pago de 18.000 millones de dólares. “Un juicio que de perderlo hubiera implicado pagar la suma de 18.000 millones de dólares, el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que se trataba de una obligación prácticamente imposible de afrontar: “Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor”.
Críticas al kirchnerismo y cuestionamientos a la expropiación
Durante su mensaje, Milei apuntó con dureza contra quienes impulsaron la expropiación de YPF y rechazó que el resultado pueda ser atribuido a gestiones anteriores.
“Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”, manifestó.
El mandatario consideró que la decisión de expropiar la compañía fue perjudicial para el país y generó consecuencias económicas de largo plazo. “Estos personajes de nuestro pasado nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que un fallo adverso habría agravado la situación económica: “Tener que pagar 18.000 millones de dólares habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica”.
Además, remarcó que el conflicto judicial afectó durante años la confianza internacional en la Argentina. “Es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”, señaló.
Impacto económico y mensaje hacia los inversores
Milei destacó que el resultado favorable permite mejorar la posición económica del país y enviar señales positivas a la comunidad internacional.
“Hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien, porque nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas”, afirmó.
En ese marco, agregó: “Hoy tenemos una nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional”.
El Presidente vinculó este resultado con la necesidad de garantizar condiciones para la inversión. “La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo, y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó el enfoque de políticas anteriores. “El populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo, pero trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo porque pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan todas las inversiones”, afirmó.
También hizo referencia al impacto de la causa en la economía real: “Nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones, menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia”.
Reforma de la ley de Expropiaciones y agenda legislativa
En otro tramo del mensaje, Milei anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.
“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado”, expresó, al justificar la iniciativa.
Según explicó, el objetivo es evitar que se repitan decisiones que puedan derivar en litigios internacionales y costos económicos elevados para el país.
En ese sentido, subrayó la necesidad de proteger la propiedad privada: “Para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.
Además, aclaró que resolver los problemas heredados no implica desconocer su origen: “El hecho de que estemos arreglando el desastre que nos dejaron no significa que tal desastre no existiera”.
Reconocimiento al equipo jurídico y cierre del mensaje
El Presidente dedicó un tramo de su discurso a destacar el trabajo del equipo jurídico del Estado que intervino en la causa. “Este logro es consecuencia del trabajo riguroso, profesional y compartido del equipo jurídico del Estado”, afirmó.
También insistió en la importancia de no repetir errores del pasado. “La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre estaremos condenados a repetir los mismos errores”, advirtió.
Finalmente, Milei sostuvo que el resultado demuestra la capacidad del Gobierno para revertir situaciones adversas. “Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro; nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos”, concluyó.
“Fueron claves en la obtención de este fallo que fortalece el marco de previsibilidad necesario para el desarrollo del proyecto estratégico y la consolidación del sector energético argentino. Hoy es un día de festejo nacional. Argentina va a salir y va a ser grande nuevamente”, afirmó el Presidente.
De este modo, el Gobierno nacional presentó el fallo por YPF como un punto de inflexión en la relación de la Argentina con el sistema judicial internacional y como una señal de previsibilidad en el marco de su programa económico.