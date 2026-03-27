Causa YPF: el Gobierno calificó de “triunfo histórico” el fallo que evita pagar US$16.000 millones

La Oficina del Presidente informó este viernes que la República Argentina obtuvo un “triunfo histórico” en el juicio por la expropiación de YPF.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el fallo evita el pago de aproximadamente USD 16.000 millones, lo que fue definido por el Ejecutivo como un “hito histórico jurídico sin precedentes”. Para el Gobierno, este resultado “resguarda de manera directa los recursos de los argentinos y reafirma la solidez de la estrategia legal”.

El comunicado extendió un reconocimiento a la Secretaría Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; definida como el “cerebro jurídico de esta gestión”. También se distinguió la labor del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y su equipo por su “excelencia técnica y servicio a la Patria”.

Además, el texto destaca el trabajo del Canciller Pablo Quirno, el Ministro de Economía Luis Caputo y el Embajador Alec Oxenford. El Gobierno afirmó que el fallo “despeja las dudas e incertidumbres que pesaban sobre el futuro de YPF”.

En otro tramo, el documento oficial recordó que las “decisiones populistas e intervencionistas del kirchnerismo expusieron al país a una contingencia extraordinaria”. También, menciona explícitamente la participación directa del gobernador Axel Kicillof.

El Gobierno sostuvo que aquellas “medidas afectaron la credibilidad de la Argentina y comprometieron recursos públicos”. “Este Gobierno ha asumido la responsabilidad de ordenar, defender y resguardar los intereses nacionales”, sentenció el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

Finalmente, el comunicado ratifica que la actual gestión enfrentó con “seriedad y resultados concretos” las consecuencias de la administración anterior.