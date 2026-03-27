Causa YPF: Milei celebró el fallo y hablará esta noche en cadena nacional

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes a las 20, en la previa al partido de la Selección Argentina. Se espera que el mandatario haga referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso YPF. La cadena nacional será un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, expresó Milei.

Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Fallo histórico

En un hecho histórico para el país, la Corte de Apelaciones de Nueva York, dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. Así lo confirmó Infobae de fuentes oficiales en Buenos Aires y Washington.

Más allá de las apelaciones que puedan surgir, se trata de una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones.

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Fue un fallo dos a unos: Cabranes votó a favor de los demandantes. A grandes rasgos, los jueces, usando la ley local, decidieron que la Ley de Expropiación, que votó el Congreso en 2012, está por sobre el estatuto de la empresa.

Ahora los demandantes podría pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueves de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina.