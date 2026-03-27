YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena y Argentina evita pagar más de US$ 16.000 millones

Se trata de una sentencia histórica, fue el mayor juicio que enfrentaba el país en tribunales del exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. "Ganamos el Juicio de YPF. Todo marcha de acuerdo al plan", festejó Milei.
La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el caso YPF y revocó la sentencia de primera instancia por la expropiación de la petrolera. Además, rechazó los reclamos por incumplimiento de contrato, confirmó otros puntos a favor del Estado y ordenó que el caso continúe. “Ganamos el juicio”, celebró el presidente Javier Milei.
Es un dictamen histórico para el país: la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que la Argentina había sido condenada por la jueza Loretta Preska. De esta forma, el país evita, por ahora, pagar más de US$16.000 millones.
El tribunal de apelaciones revocó parte del fallo anterior y dispuso que la causa vuelva a instancias inferiores para continuar el proceso bajo los nuevos criterios fijados. La Corte de Apelaciones, en su dictamen, sostiene que "las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos".
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En ese marco, dispuso que el país debía pagar una compensación, aunque liberó de responsabilidad a la petrolera.
Interpretación
El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización.
El fallo representa un fuerte respaldo para el gobierno y mejora las perspectivas del país. “Ganamos en el juicio por YPF”, celebró el Presidente en redes sociales y luego el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni continuaron con los festejos virtuales.
El dictamen fue apelado por todas las partes y, en octubre de 2025, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito realizó una audiencia en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford, este último titular de los derechos para litigar tras la quiebra de las empresas Petersen.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York no fue unánime: el juez Cabranes votó en disidencia respecto de sus colegas Chin y Robinson.
El mayor juicio que enfrentaba la Argentina
La defensa argentina planteó tres argumentos para revertir la sentencia o, al menos, reducir el monto de la eventual indemnización.
El principal —presentado por tercera vez— sostuvo que el caso debía tramitarse en la Argentina, donde corresponde definir qué norma prevalece: la ley de expropiación que habilitó la estatización del 51% de YPF en 2012 o el estatuto de la compañía, que obliga a lanzar una oferta pública de adquisición al superar el 15% de las acciones.
El segundo, de carácter técnico, apuntó a que la jueza interpretó de manera errónea el derecho local.
El tercer planteo buscó reducir la indemnización al sostener que debía calcularse al tipo de cambio vigente al momento de la sentencia y no al de 2012.
“Teniendo en cuenta estas consideraciones, ahora revocamos la decisión del tribunal de distrito por dos razones independientes. Primero, bajo el derecho civil argentino, el estatuto no creó promesas bilaterales que generen una obligación contractual por parte de la República hacia los demás accionistas de YPF, incluidos los demandantes. Segundo, aun suponiendo que el estatuto hubiera creado un contrato bilateral, los reclamos por daños por incumplimiento de contrato de los demandantes quedan excluidos por el derecho público de la República que regula la expropiación”, señala el fallo.
Fue el mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano, en un contexto en el que incluso el Departamento de Justicia norteamericano se había pronunciado en las últimas semanas a favor del país.
Pueden recurrir a la Corte Suprema
El principal perjudicado por la decisión es el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos a litigar por unos 15 millones de euros y ya había recaudado más de US$300 millones al vender participaciones en la demanda.
Tras la decisión, las acciones de Burford en Estados Unidos llegaron a desplomarse hasta 54%. Aunque los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema, el fallo frena por ahora cualquier intento de cobro y pone en duda que puedan efectivamente percibir la indemnización. Como contra partida, las acciones de la petrolera de bandera nacional suben hasta 6% a menos de una hora de conocerse la noticia.
La sentencia original había sido dictada en 2023 por Preska, quien entendió que la estatización violó el estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito concluyó que esa interpretación no se ajustaba al derecho argentino, publicó Clarín.
Se disparan las acciones de YPF tras el fallo a favor
Las acciones de YPF se disparan tanto en Nueva York como en Buenos Aires luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara a favor del país en el litigio por la nacionalización de la compañía.
El ADR de la petrolera en Wall Street avanza 4,5%, acelerando la suba inicial tras conocerse el fallo.
Por su parte, en la Bolsa de Buenos Aires la suba es de 3,2%, también con un mayor ritmo luego de que trascendiera la noticia, según verificó Agencia Noticias Argentinas.