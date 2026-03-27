Argentina registró el peor febrero en ventas de combustible desde 2021

La venta de combustible en todo el país alcanzó a 1.299.600 metros cúbicos en febrero, lo que representa una baja interanual de 1,7%.

Se trata del "peor febrero desde 2021" en términos de volumen comercializado, señaló la consultora Politikón Chaco en base a registros oficiales.

El consumo de naftas registró una baja del 0,1% interanual, mientras que el gasoil tuvo un retroceso del 3,8%. En el segmento de naftas, la variedad súper cayó un 2,1% y la premium subió un 5,5%.

En cuanto al gasoil, la modalidad común descendió un 10,4%, mientras que la versión premium aumentó un 6,6%.

La información que recibió Agencia Noticias Argentinas se realizó en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

El estudio señala que el desempeño del mercado de gasoil estuvo afectado por el segmento común, y que el dinamismo del segmento premium "no fue suficiente para traccionar el resultado general" del producto.

En el mercado por empresas, YPF concentró el 56% de las ventas totales y registró un crecimiento interanual del 1,2%.

Por su parte, Shell ocupó el 22,3% del mercado con un retroceso del 5,1% interanual en sus ventas, mientras que Axion explicó el 12% del volumen comercializado con una baja del 2,1%.

La firma Puma Energy tuvo una participación del 5,3% y una caída del 13,5%.

A nivel geográfico, solo cuatro de las 24 jurisdicciones del país presentaron subas interanuales en febrero: Río Negro (+3,8%), Buenos Aires (+1,6%), San Juan (+1,0%) y Santa Fe (+0,7%).

En los veinte distritos restantes se registraron bajas, donde las más profundas se observaron en Misiones (-10,1%) y Corrientes (-13,5%).

En el acumulado del primer bimestre de 2026, las ventas totales muestran un retroceso del 0,7% en comparación con el mismo período de 2025.

Esta baja acumulada se encuentra traccionada por el gasoil (-2,4%) y levemente recortada por la nafta (+0,4%).