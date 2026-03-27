El Gobierno nacional autoriza elevar el tope de bioetanol en los combustibles para amortiguar subas

El Gobierno nacional dispuso una modificación en la composición de los combustibles, al habilitar a las empresas refinadoras a incrementar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15 por ciento. La medida apunta a atenuar el impacto del aumento del precio del petróleo en el mercado interno.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Según se indicó, el objetivo es brindar mayor flexibilidad a las empresas en la elaboración de los combustibles, sin alterar el esquema vigente de obligaciones.

Para avanzar con esta modificación, también se ajustó el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, llevándolo al 5,6 por ciento.

Qué cambia con la nueva disposición

A partir de esta normativa, se permite que las naftas contengan hasta un 15 por ciento de bioetanol, un biocombustible renovable que se utiliza como complemento en la mezcla.

Desde el Gobierno aclararon que el cambio no implica la incorporación de otros compuestos, sino que responde exclusivamente al incremento del contenido de bioetanol en los combustibles.

Además, remarcaron que la resolución no modifica el corte obligatorio vigente ni establece nuevas exigencias para las empresas del sector.

Impacto en el mercado y en el ambiente

De acuerdo con informes técnicos oficiales, el aumento del bioetanol en las naftas mejora la eficiencia de la combustión y contribuye a reducir la emisión de monóxido de carbono.

En ese sentido, la medida no solo apunta a cuestiones económicas vinculadas al precio del petróleo, sino también a aspectos ambientales relacionados con el uso de combustibles más limpios.

La incorporación de biocombustibles forma parte de una estrategia más amplia orientada a diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los hidrocarburos tradicionales.

Bioetanol.

Qué pasa con el gasoil

En paralelo, desde el Gobierno informaron que no habrá cambios en la composición del gasoil, que mantiene la especificación técnica vigente.

Actualmente, este tipo de combustibles ya contempla mezclas de hasta un 20 por ciento de biodiesel, por lo que no se prevén modificaciones en ese segmento.

De esta manera, la nueva disposición se centra exclusivamente en las naftas y en el uso del bioetanol como alternativa para moderar los efectos del contexto internacional en los precios locales.