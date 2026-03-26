Shell volvió a subir sus combustibles: así quedaron los precios en Paraná 

La suba de combustibles en Paraná volvió a reflejarse en los surtidores, donde las estaciones de servicio de Shell actualizaron sus precios en línea con el encarecimiento internacional del petróleo y la dinámica del mercado energético.

En la estación Shell de la zona de Cinco Esquinas, ya se observaron los nuevos valores exhibidos en la pizarra.

Según pudo constatar Elonce, la nafta súper pasó a costar $2.113 por litro, superando ampliamente la barrera de los $2.000 y consolidando una tendencia alcista sostenida en las últimas semanas.

Por su parte, la nafta premium V-Power alcanzó los $2.337 por litro, posicionándose entre las opciones más costosas del mercado local y ampliando la brecha respecto al combustible de menor octanaje.

Los precios del gasoil

En el segmento diésel, también se registraron incrementos en todas las variantes. El Evolux Diesel, correspondiente al gasoil común, se comercializa a $2.270 por litro, reflejando una suba significativa en comparación con los valores previos.

En tanto, el V-Power Diesel, considerado el combustible premium para vehículos diésel, llegó a los $2.448 por litro, convirtiéndose en el producto de mayor precio dentro de la pizarra.

El último aumento había sido el pasado 19 de marzo.