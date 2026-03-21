En lo que va de marzo, la nafta súper en Shell aumentó $221 en Paraná

En lo que va de marzo, la nafta súper de la petrolera Shell aumentó $221 en Paraná, un incremento que impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios de vehículos. El precio por litro alcanzó los $1.999 este sábado 21 de marzo, manteniéndose estable con respecto al último ajuste de la semana, aunque otros combustibles reflejaron nuevas subas.

La V-Power Nafta, por ejemplo, pasó de $2.181 a $2.239 por litro, mientras que la Evolux Diesel registró un leve incremento, de $2.150 a $2.156.

El cambio más significativo se dio en la V-Power Diesel, que saltó de $2.283 a $2.352 este sábado. Estos aumentos se producen apenas tres semanas después de que la nafta súper costara $1.778 por litro el 1 de marzo, marcando un ritmo de suba notable en poco tiempo.

Los especialistas indican que estas variaciones responden a factores internacionales como la cotización del petróleo y la dinámica de los biocombustibles, además de ajustes internos de las estaciones de servicio, generando un impacto directo en el gasto mensual de los automovilistas de Paraná.

Impacto en los usuarios

Foto: Archivo Elonce.

Los aumentos registrados en lo que va de marzo han generado preocupación entre los conductores habituales, quienes deben destinar una mayor parte de su presupuesto a combustible. La nafta súper, siendo la más utilizada en la ciudad, concentra la atención de los consumidores, mientras que las opciones premium como V-Power presentan incrementos que superan los $200 por litro.

Además, los especialistas aconsejan a los automovilistas planificar sus viajes y evaluar el uso de combustibles alternativos cuando sea posible, considerando que la tendencia de los precios podría mantenerse durante las próximas semanas.

Comparativa de precios

A comienzos de marzo, los precios promedio en Shell eran de $1.778 la nafta súper, $2.032 la V-Power Nafta, $1.844 la Evolux Diesel y $2.082 la V-Power Diesel. Con los incrementos de este sábado, los precios actuales son de $1.999, $2.239, $2.156 y $2.352 respectivamente, reflejando un aumento sostenido en todas las categorías de combustible disponibles en la estación de Paraná.

Estas subas evidencian la presión que enfrentan los consumidores y el mercado local, y plantean un desafío para la economía doméstica mientras el otoño avanza y la movilidad sigue siendo indispensable en la ciudad.