Combustibles: los precios suben hasta 16% en marzo y ya superan a la inflación

El aumento de combustibles en Argentina marzo 2026 registró subas de hasta el 16% en lo que va del mes y comenzó a impactar de lleno en la inflación, impulsado por el encarecimiento del petróleo a nivel internacional y la actualización de impuestos.

Según relevamientos privados, desde fines de febrero la nafta súper aumentó un 16,2% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la premium avanzó un 11,7%. En tanto, el gasoil subió un 15,6% en su versión común y un 12,1% en la premium, en un contexto marcado por la volatilidad internacional.

El principal factor detrás de este incremento es la suba del barril de crudo Brent, referencia global, que se ubica cerca de los 100 dólares, con un alza cercana al 48% respecto de comienzos de año, en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Impacto directo en los surtidores

El aumento ya se reflejó en las estaciones de servicio de distintas regiones del país. En algunos puntos, el litro de nafta súper superó los 1.900 pesos y alcanzó valores cercanos a los 2.000 pesos, mientras que las versiones premium ya se ubican por encima de los 2.200 pesos.

En el caso del gasoil, también se registraron incrementos significativos, con precios que en sus variantes de mayor calidad superan los 2.000 pesos por litro, afectando especialmente a sectores productivos y de transporte.

Las subas responden a una combinación de factores: por un lado, la actualización de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono; por otro, el traslado parcial del aumento del crudo internacional a los precios finales.

Efecto sobre la inflación y la economía

El encarecimiento de los combustibles tiene un impacto directo en el índice de precios al consumidor, principalmente por su incidencia en los costos de transporte y logística. Este efecto se traslada a lo largo de toda la cadena productiva.

De este modo, el aumento no solo afecta a los usuarios en el surtidor, sino que repercute en precios de alimentos, bienes y servicios, generando una presión adicional sobre la inflación mensual.

Desde el sector advierten que el traslado de los costos internacionales aún no es completo, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos incrementos en el corto plazo si se mantiene el actual escenario global.

Proyecciones y cambios en el mercado

Analistas del sector energético estiman que los combustibles podrían registrar nuevas subas cercanas al 10% en las próximas semanas, en caso de persistir la tensión en los mercados internacionales.

“El comportamiento del petróleo es determinante, aunque se busca trasladar lo mínimo posible a los consumidores”, señalaron fuentes del sector petrolero, en referencia a la política de precios, publicó La Voz.

En paralelo, algunas compañías comenzaron a aplicar esquemas de actualización más frecuentes, conocidos como micropricing, que permiten ajustar los valores en función de la demanda, la competencia y el contexto económico, junto con estrategias comerciales como descuentos en horarios específicos.