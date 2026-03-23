Argentina ya tiene la nafta más cara que Chile y está entre las más costosas de la región

La nafta más cara que en Chile se convirtió en una realidad en Argentina, que ahora figura entre los países con combustibles más costosos de la región tras una fuerte suba en las últimas semanas. Según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) y GlobalPetrolPrices, el litro alcanzó los 1,34 dólares, con un aumento superior al 10%.

El salto estuvo vinculado al encarecimiento internacional del petróleo, en un contexto de tensiones en Medio Oriente y bloqueos en el estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte de crudo. En ese marco, el barril Brent subió cerca de 30% en marzo y llegó a rozar los 110 dólares, antes de retroceder tras una tregua temporal en el conflicto.

El cambio en Argentina fue significativo si se observa la evolución reciente. En enero de 2021 el litro de nafta costaba unos 0,60 dólares; en diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei, rondaba los 0,70, y durante 2025 se acercó al dólar hasta superarlo en la actualidad.

Argentina en el ranking regional de combustibles

Con estos valores, el país se posicionó en el tercer lugar de Sudamérica en precio de combustibles, detrás de Uruguay (USD 1,89) y Perú (USD 1,53). En tanto, superó a Chile (USD 1,33), Brasil (USD 1,22) y Colombia (USD 1,07), consolidando un escenario inédito para el mercado local.

A pesar de esta escalada, los aumentos en surtidor fueron menores que la suba internacional del crudo. En Argentina, la nafta súper se incrementó alrededor de 12% y la premium un 7%, lo que refleja un traslado parcial de los costos globales a los precios finales.

La comparación directa entre estaciones también evidenció el cambio de escenario. En Viña del Mar, Chile, el litro de nafta súper se ubicó en torno a los 1.865 pesos argentinos, mientras que en el Gran Mendoza ya ronda los $1.900 en YPF y se acerca a los $2.000 en otras marcas como Shell y Axion.

Factores detrás del aumento de la nafta

La diferencia también se observó en los combustibles premium y el diésel. En Chile, la nafta de mayor octanaje se ubicó por debajo de los valores argentinos, mientras que el diésel mostró una brecha aún mayor, consolidando a Argentina como un mercado más caro en comparación, publicó Los Andes.

Entre los factores que explicaron este reacomodamiento se destacó el fin del atraso en los precios en dólares, la devaluación de fines de 2023 y la decisión oficial de avanzar hacia la paridad de importación. A esto se sumaron actualizaciones impositivas y cambios en la dinámica comercial del sector.

En ese contexto, las petroleras implementaron la estrategia de “micropricing”, con ajustes más frecuentes en función del dólar, la inflación y los costos. El CEO de YPF, Horacio Marín, había señalado: “@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, en referencia a la política de incrementos graduales.