Las familias deben un sueldo y medio a bancos y billeteras: la deuda promedio llega a $2,5 millones

Las familias argentinas mantienen deudas con bancos, billeteras virtuales y otras entidades financieras por un monto equivalente a 1,4 ingresos mensuales, es decir, cerca de $2,5 millones promedio por hogar. Aunque el indicador mostró una leve mejora interanual, continúa entre los niveles más elevados de los últimos años.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la consultora EcoGo sobre información oficial y corresponden a agosto. El estudio compara el saldo de los créditos vigentes de los hogares con los ingresos promedio del sector privado.

El indicador, según publicó Clarín, no significa que las familias deban necesariamente esos montos en cuotas atrasadas: mide el peso total de la deuda por préstamos destinados al consumo respecto de los ingresos familiares.

Qué incluye la deuda de $2,5 millones por familia

El cálculo contempla el financiamiento otorgado por bancos tradicionales y por entidades no financieras, como billeteras virtuales, fintech, cadenas comerciales, cooperativas y otras compañías que ofrecen préstamos.

Según EcoGo, los saldos equivalen actualmente a 1,4 ingresos mensuales de los hogares. Traducido a valores monetarios, representan alrededor de $2,5 millones promedio por familia.

El cálculo solamente contempla créditos destinados al consumo. Quedan afuera los préstamos hipotecarios y prendarios, cuya incorporación elevaría considerablemente el nivel de endeudamiento.

La mayor parte de la deuda corresponde al sistema bancario: aproximadamente el equivalente a un ingreso mensual. El resto se distribuye entre billeteras, fintech, cadenas comerciales y otras entidades.

Familias deben $2,5 millones promedio por créditos al consumo (fuente Clarín / EcoGo)

La deuda se duplicó desde comienzos de 2024

El nivel registrado en agosto no representa un récord histórico, aunque permanece entre los más altos de la serie elaborada por EcoGo.

Un año atrás, en agosto de 2025, las obligaciones representaban aproximadamente 1,5 ingresos familiares, por lo que en la comparación interanual se observó una pequeña reducción.

Sin embargo, respecto de comienzos de 2024, el peso de la deuda prácticamente se duplicó.

El máximo de la serie continúa correspondiendo a enero de 2018, cuando las obligaciones con bancos y otras entidades llegaron a representar 1,6 ingresos promedio de los hogares.

Por qué bajó levemente el endeudamiento

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, explicó que la mejora registrada durante el último año estuvo relacionada con una pérdida de participación del financiamiento bancario.

En paralelo, los créditos otorgados por entidades no financieras ganaron participación dentro del financiamiento destinado al consumo.

En abril, este segmento llegó a representar el 27% del total prestado a las familias para consumir, aunque todavía permanece por debajo del volumen canalizado por los bancos.

EcoGo detectó además una desaceleración gradual de las tasas de interés que pagan los consumidores.

“Las tasas promedio de colocación vienen bajando lentamente, posiblemente por las refinanciaciones”, explicó Menescaldi.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.-

Casi 400.000 personas refinanciaron sus deudas

La refinanciación permite que un deudor y su acreedor acuerden nuevas condiciones, como una extensión del plazo o una modificación de la tasa, para intentar normalizar los pagos.

Hasta agosto, 392.000 deudores habían conseguido refinanciar saldos impagos, de acuerdo con el relevamiento.

La cantidad representa el 3,58% del total de créditos vigentes.

En términos monetarios, las obligaciones renegociadas alcanzaron casi $3 billones.

La morosidad golpea especialmente a los jóvenes

El estudio también analizó los atrasos registrados entre quienes tomaron financiamiento en entidades no bancarias.

En ese segmento, la morosidad fue estimada en torno al 30%.

La situación resulta especialmente compleja entre los más jóvenes. De acuerdo con EcoGo, entre los menores de 25 años el nivel de atraso alcanza el 43,6%.

Entre las personas de 25 a 34 años, el indicador es del 38,9%, mientras que en el segmento de 35 a 44 años alcanza el 34,3%.

Los datos muestran que los problemas para cumplir con los compromisos financieros disminuyen progresivamente a medida que aumenta la edad de los deudores.

Crecieron las deudas consideradas incobrables

Otro de los indicadores que mostró un fuerte deterioro es el de los créditos que acumulan más de un año sin ser pagados y que son considerados irrecuperables.

En agosto, casi el 15% del total prestado por entidades no bancarias era considerado incobrable dentro de la base de datos del Banco Central.

El universo incluye financiamiento otorgado por billeteras virtuales, fintech, cadenas comerciales, cooperativas y casas de préstamos.

La comparación interanual muestra un salto significativo: un año antes, la proporción de deuda considerada irrecuperable era del 4,6%.

El Banco Central descarta un auxilio para los deudores

En medio del crecimiento de los atrasos, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, consideró que el pico de morosidad ya habría quedado atrás y proyectó una reducción durante los próximos meses.

Al mismo tiempo, descartó la implementación de un programa oficial destinado a aliviar de manera generalizada las deudas familiares.

“No vimos ningún beneficio superior a los costos que traían. Esas medidas solo generan riesgo moral y propensión a no pagar”, afirmó durante un evento organizado por la Comisión Nacional de Valores.

Los datos muestran así dos fenómenos simultáneos: el peso promedio de la deuda de los hogares disminuyó ligeramente respecto del año pasado, pero los atrasos continúan en niveles elevados, especialmente entre los jóvenes y entre quienes recurren al financiamiento no bancario.