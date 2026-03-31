El gobernador y empresarios coincidieron en impulsar reformas y cadenas estratégicas de valor

Reformas y cadenas productivas en Entre Ríos. El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes un encuentro en Crespo con integrantes del espacio Entre Ríos 2050, donde analizaron los principales desafíos de la provincia y las oportunidad

es para el desarrollo productivo.

Durante la reunión, el mandatario, recibido por empresarios encabezados por Héctor Motta, compartió un panorama de gestión a más de dos años de su inicio, con eje en el ordenamiento de las cuentas públicas y las reformas estructurales en marcha.

En ese marco, Frigerio repasó las políticas impulsadas en materia presupuestaria ante la caída de recursos nacionales, así como las iniciativas en los ámbitos energético, impositivo, previsional y de la obra social. También destacó el avance del plan de infraestructura con recursos provinciales y financiamiento internacional.

Referentes del sector empresario y productivo

Asimismo, subrayó las gestiones para fortalecer la inserción de Entre Ríos en la Hidrovía y remarcó que uno de los principales desafíos es promover un cambio cultural que incentive la inversión privada y la generación de empleo.

El encuentro contó con la participación de referentes del sector empresario y productivo, quienes valoraron el espacio de diálogo y coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda común que articule esfuerzos públicos y privados. En esa línea, manifestaron su respaldo a las reformas impulsadas por el gobierno provincial, en particular al proyecto de reforma previsional en tratamiento legislativo.

Eficiencia de los procesos

Durante el intercambio, también se planteó la necesidad de modernizar y desburocratizar el Estado para agilizar gestiones y facilitar la concreción de proyectos productivos. En ese sentido, coincidieron en promover herramientas que reduzcan los tiempos administrativos y mejoren la eficiencia de los procesos.

Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, los integrantes de Entre Ríos 2050 destacaron el potencial de las cadenas de valor vinculadas a la producción cárnica, el turismo y la forestoindustria, así como la importancia de fortalecer la infraestructura vial, portuaria y ferroviaria.

Además, se abordó el estado del proyecto del puente Paraná-Santa Fe, cuya concreción dependerá del acceso a financiamiento internacional con participación del sector privado, y se planteó la preocupación por el impacto de las tasas municipales en los costos empresariales.