Rugbier entrerriano fue convocado al seleccionado argentino para disfrutar el Sudamericano M18

Juan Bunge será miembro de uno de los dos planteles argentinos que participarán en el Sudamericano

El joven deportista Juan Bunge, oriundo de Colón, fue confirmado por la Unión Argentina de Rugby para integrar el plantel que representará al país en el Sudamericano M18, uno de los certámenes más importantes de la categoría a nivel regional. Los encuentros se desarrollarán el martes 24 y viernes 27 de marzo en el Hipódromo de Rosario.

Formado en el Colón Rugby Club y con presente deportivo en el Club Atlético Estudiantes de Paraná, el medio scrum continúa consolidando su crecimiento dentro del rugby nacional y alcanza una distinción de gran relevancia al ser parte del seleccionado juvenil argentino.

Sobre el torneo

El Sudamericano M18 se disputará la próxima semana en el Hipódromo de Rosario, escenario que recibirá a las delegaciones participantes en una nueva edición del certamen continental. Argentina competirá con dos equipos, en un formato que también contará con la presencia de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

Los encuentros se desarrollarán el martes 24 y viernes 27 de marzo. De acuerdo a lo informado, la primera jornada tendrá partidos de dos tiempos de 35 minutos, mientras que en la segunda los encuentros se disputarán en dos períodos de 20 minutos.

Un certamen de gran nivel para el desarrollo juvenil

Desde que el torneo comenzó a jugarse en la modalidad M18, Argentina ha logrado consagrarse en las últimas seis ediciones, consolidando una importante supremacía en la categoría. Entre esos antecedentes se encuentran los títulos obtenidos en Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025.

La competencia representa una instancia clave para los jugadores juveniles, ya que constituye una vidriera de alto rendimiento y un espacio de proyección hacia futuras convocatorias en seleccionados nacionales de mayor nivel competitivo.

La palabra del municipio

"La convocatoria de Juan Bunge es también un reconocimiento al trabajo de formación que llevan adelante las instituciones deportivas de la ciudad, especialmente aquellas que brindan contención, preparación y oportunidades a niños, niñas y jóvenes que se desarrollan en distintas disciplinas. Para Colón, esta noticia significa un nuevo motivo de orgullo, al ver a uno de sus deportistas llegar a representar al país en una competencia continental, llevando consigo no sólo su esfuerzo personal, sino también el acompañamiento de su club de origen, su entorno y toda una comunidad que sigue de cerca su crecimiento", publicó la Municipalidad de Colón en su sitio web.