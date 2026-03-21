Torneo provincial masculino de futsal reúne a los mejores clubes en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo provincial masculino de Clubes Campeones de Futsal se disputa en el Parque Berduc con equipos de distintas ciudades entrerrianas. Débora Ramírez destacó el nivel de juego y convocó al público a acompañar la jornada deportiva.
El Torneo provincial masculino de Clubes Campeones de Futsal se desarrolla en el Parque Berduc, en Paraná, con la participación de equipos destacados de distintas localidades entrerrianas, en una jornada que combinó competencia, convocatoria del público y un alto nivel deportivo.
La competencia comenzó durante la mañana de este sábado, pese a las condiciones climáticas adversas, y reunió a clubes de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, que accedieron al certamen tras posicionarse como los mejores en sus respectivas asociaciones. El evento definirá al campeón provincial que representará a Entre Ríos en una instancia nacional organizada por la Confederación Argentina.
En diálogo con Elonce, la presidenta de Futsal Paraná, Débora Ramírez, expresó su satisfacción por el desarrollo del torneo y destacó la participación de los equipos. “La verdad que estamos muy contentos. Hoy a partir de las 10 de la mañana se comenzó a disputar el torneo provincial donde participan equipos de Paraná, Gualeguaychú y Concordia”, señaló.
Jornada intensa y continuidad del torneo
Durante la primera parte de la jornada, se disputaron encuentros que originalmente estaban programados para otras sedes, pero que debieron trasladarse al Parque Berduc debido a la lluvia. A pesar de ello, la convocatoria fue importante y el público acompañó desde temprano.
“Hoy jugó José Hernández y jugó el club Neuquén, había muchísima gente en la mañana, vinieron tempranito con toda la lluvia a tomar mate”, relató Ramírez, quien remarcó el compromiso de los aficionados con el futsal local.
La actividad continuó durante la tarde con partidos correspondientes a la competencia local, mientras que la segunda fecha del torneo provincial se programó para la noche. “A partir de las 7 de la tarde va a seguir la segunda fecha del provincial, porque eran dos zonas de tres”, explicó la dirigente.
Un cierre atractivo y alto nivel deportivo
Uno de los encuentros más esperados de la jornada se programó para las 21, con un cruce entre equipos locales que generó gran expectativa. “A las 21 hay un estelar donde se enfrentan dos equipos de la localidad que son Paraná Verde y José Hernández. Así que ese va a ser un partidazo”, anticipó Ramírez.
La dirigente también invitó a la comunidad a acercarse al evento, destacando que el predio cuenta con servicio de cantina y un ambiente familiar. “Invitamos a todos que se quieran acercar. Estamos con servicio de cantina también. Estamos muy contentos”, agregó.
Más allá de los resultados, Ramírez puso el foco en el crecimiento sostenido del futsal en la provincia y en el nivel competitivo alcanzado por los equipos. “Siempre gana uno o gana la otra, no es que siempre está una en el top. El año pasado lo ganó Concordia, y ahora ese mismo equipo cayó ante nuestro equipo de Neuquén”, indicó.
Crecimiento del futsal y proyección formativa
En ese sentido, destacó la paridad entre las asociaciones y el desarrollo de jugadores con experiencia desde edades tempranas. “El nivel es hermoso, es un nivel muy alto, los chicos del Elite tienen la vara muy alta, están muy preparados”, afirmó.
Además, subrayó el trabajo en las divisiones formativas como base del crecimiento del deporte. “Son chicos que hace muchos años vienen jugando futsal, porque al tener esta asociación 15 años, son chicos que desde niño practicaron el deporte”, explicó.
Actualmente, las categorías inferiores también tienen actividad en simultáneo en otros espacios deportivos. “Tenemos nuestras categorías formativas que van desde los 9 años que precisamente en este momento están jugando en Unión Árabe”, detalló.
Finalmente, Ramírez valoró la posibilidad de contar con un escenario como el Parque Berduc para el desarrollo de este tipo de eventos. “El futsal paranaense crece a pasos agigantados y es para nosotros un honor contar con un espacio de tan envergadura como es este del Parque Berduc”, concluyó.