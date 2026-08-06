Pa-Kua celebra sus 50 años con clases y exhibiciones gratuitas en Paraná

Los 50 años de Pa-Kua se celebrarán este sábado 8 de agosto en Paraná con una jornada gratuita que reunirá exhibiciones, clases abiertas y distintas propuestas para acercar esta disciplina al público. El encuentro comenzará a las 14:30 hasta las 18:30 horas en la Escuela Técnica Nº 1, ubicada en Martín Zapata 1053, y contará con servicio de cantina.

La actividad reunirá a integrantes de los diferentes recintos de Paraná, Oro Verde, San Benito y localidades cercanas, en el marco del aniversario de la Liga Internacional de Pa-Kua. La propuesta se extenderá durante toda la tarde y está pensada para que participe toda la familia.

Victoria Pérez Campos, instructora de Pa-Kua, explicó a Elonce que habrá clases de acrobacia, Pa-Kua ritmo, yoga, tai chi y artes marciales. Quienes tengan consultas pueden comunicarse con la escuela a través de sus redes @pakua.parana o al teléfono 3434807511.

Pa-Kua, una disciplina que puede iniciarse a cualquier edad

Uno de los objetivos de la jornada será mostrar que no se necesita experiencia ni preparación física previa para comenzar. “Todos podemos aprender. Lo importante es tener ganas de empezar”, aseguró Pérez Campos y remarcó que cuentan incluso con adultos mayores que comenzaron desde cero.

La instructora destacó especialmente los beneficios que puede aportar el tai chi a personas con dificultades de movilidad. “Han trabajado desde ese lugar algún aspecto que los ha ayudado a mejorar su calidad de vida”, sostuvo.

El Pa-Kua, de origen chino, surgió en Argentina y durante cinco décadas se expandió a países como Brasil, México, Estados Unidos, Uruguay, España, Francia, Israel, Nueva Zelanda, Suiza y Alemania. Por el aniversario, distintas ciudades realizarán celebraciones simultáneas.