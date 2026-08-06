Festival Entre Gurises: habrá juegos, espectáculos y una feria con 70 emprendedores

REDACCIÓN ELONCE
El Festival Entre Gurises se realizará este sábado 8 de agosto, de 12 a 19, en Plaza Mansilla. La propuesta será libre y gratuita e incluirá juegos, espectáculos, actividades recreativas y una feria con 70 emprendedores de Manos Entrerrianas, supo Elonce.
El Festival Entre Gurises se realizará este sábado 8 de agosto en Plaza Mansilla, en Paraná, con una jornada destinada a celebrar el Mes de las Infancias y, al mismo tiempo, brindar un espacio de promoción a la economía social entrerriana. La actividad comenzará a las 12 y se extenderá aproximadamente hasta las 19, con entrada libre y gratuita.
La propuesta fue presentada por autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, quienes adelantaron que habrá juegos, espectáculos, actividades recreativas y una feria integrada por 70 emprendedores pertenecientes a la marca Manos Entrerrianas.
Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, explicó que la iniciativa se incorporó a una agenda de actividades que continuará durante los próximos meses. “Es un evento que viene en el cronograma que se está trabajando en la Secretaría y que pondera a nuestra marca (Manos Entrerrianas). Vamos a tener una serie de eventos en lo que cierra del año que encuadra esa agenda”, sostuvo.
Un festival con participación de diferentes organismos
Berisso destacó que la organización del encuentro involucró a distintas áreas provinciales y remarcó el trabajo conjunto realizado para concretar la jornada destinada a las familias y los emprendedores.
“Quiero señalar que no estamos solos en la organización, sino que es un evento que tiene a todo el gobierno como partícipes. Desde Enersa, COPNAF y CGE. Resulta muy interesante como todos podemos hacer este servicio y los emprendedores también van a estar haciendo diversas actividades”, manifestó la ministra.
De esta manera, el Festival Entre Gurises combinará las propuestas recreativas destinadas especialmente a niños y niñas con un espacio para que productores y emprendedores puedan exhibir y comercializar sus elaboraciones. La feria se instalará en Plaza Mansilla durante toda la jornada.
Habrá 70 emprendedores de Manos Entrerrianas
Por su parte, Rosario Ledri, directora general de Economía Social y Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Humano, brindó detalles a Elonce sobre la programación y confirmó que participarán decenas de integrantes de la economía social provincial.
“Es una feria en la que van a haber varios juegos, 70 emprendedores que forman parte de la marca Manos Entrerrianas. Quiero destacar que es libre y gratuita la entrada. Vamos a estar a partir de las 12:00 del mediodía hasta las 18:30 o 19:00 horas”, señaló Ledri.
La funcionaria adelantó, además, que la programación tendrá propuestas vinculadas con la música, el baile y la actividad física. Entre ellas estará el espectáculo de Las Guerreras Poderosas y la participación de diferentes gimnasios de Paraná, que realizarán presentaciones e invitarán al público a sumarse a una actividad de zumba.
Una vidriera para la economía social
“Vamos a contar con el show de Las guerreras poderosas, de distintos gimnasios de Paraná para que bailen e invitarlos a la zumba. Para nosotros, es importante realizar esta feria porque es la excusa perfecta para que los emprendedores muestren sus productos, que son una vidriera del potencial que ellos tienen”, agregó Ledri.
La directora también puso el foco en la composición del grupo de emprendedores que formará parte de la jornada y señaló que existe una importante presencia femenina dentro de la iniciativa Manos Entrerrianas.
“La mayoría son mujeres. Eso es digno de destacar porque es realmente muy importante. Sobre todo, queremos destacar su trabajo. Nosotros como Estado tenemos que estar ahí para acompañarlos y demostrar”, expresó.
Una celebración destinada a los gurises
Nancy Ballejos, secretaria de Gestión Social de la provincia, explicó que el Festival Entre Gurises surgió como una iniciativa de esa dependencia con un doble propósito: generar una celebración abierta para las infancias y fortalecer el trabajo desarrollado por quienes forman parte de la economía social.
“Esta actividad surge como iniciativa de la Secretaría de Gestión Social con el objetivo de celebrar el Día del Niño y darle la posibilidad a que todos los gurises se puedan acercar a festejar, a compartir una linda tarde, pero también tiene como objetivo potenciar la economía social”, aseguró.
Así, la jornada prevista para este sábado buscará reunir a las familias entrerrianas en Plaza Mansilla mediante actividades gratuitas y, paralelamente, generar una oportunidad de exposición y comercialización para los 70 emprendedores convocados. Los organizadores invitaron a acercarse desde el mediodía para participar de las diferentes propuestas previstas hasta aproximadamente las 19.