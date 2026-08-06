Enseñarán RCP y primeros auxilios a niños: cómo participar del taller gratuito

REDACCIÓN ELONCE
En el Mes de las Infancias se realizará un taller gratuito de RCP y primeros auxilios para niños. Andrea Sanfilippo explicó a Elonce que aprenderán cómo actuar frente a descompensaciones, accidentes, fracturas y otras situaciones de emergencia.
Un taller gratuito de RCP y primeros auxilios para niños se realizará este viernes, desde las 18, en el gimnasio Taián de Paraná, ubicado en avenida De las Américas 2692. La actividad estará a cargo del licenciado Edgardo Olivo y tendrá como objetivo brindar herramientas básicas para que los más chicos sepan cómo reaccionar ante diferentes emergencias.
La iniciativa fue organizada en el marco del Mes de las Infancias. Andrea Sanfilippo explicó a Elonce que el establecimiento cuenta con actividades destinadas a niños desde hace 25 años y que durante agosto habitualmente desarrollan propuestas especiales para ellos.
“En el mes de agosto siempre los homenajeados son los más peques, así que hacemos muchas actividades en el gimnasio. Desde nuestros comienzos, hace 25 años, tenemos gimnasia infantil”, contó.
Cómo actuar frente a una emergencia
A diferencia de otras actividades recreativas previstas durante agosto, en esta oportunidad se buscó incorporar una propuesta relacionada directamente con el cuidado de la salud y la prevención.
“Vamos a hacer un taller de RCP y primeros auxilios el viernes a las 18 horas, aquí en las instalaciones del gimnasio, a cargo del licenciado Edgardo Olivo”, detalló Sanfilippo.
Durante aproximadamente una hora, los participantes aprenderán nociones sobre reanimación cardiopulmonar y cómo actuar ante situaciones como fracturas, cortes, descompensaciones y otras emergencias que pueden ocurrir tanto en el hogar como en una escuela, un gimnasio o la vía pública.
Los chicos como transmisores de conocimientos
Uno de los objetivos de la propuesta es que los niños no solamente incorporen herramientas para actuar por sí mismos, sino que también puedan compartir lo aprendido con sus familiares.
“El licenciado Edgardo Olivo viene con todos sus conocimientos, su paciencia y su docencia a enseñarles a los chiquitos cómo enfrentar una situación de una urgencia tan complicada como puede ser un paro cardiorrespiratorio”, explicó.
Además, destacó que los niños suelen transmitir rápidamente los conocimientos adquiridos. “Son muy comunicativos con su familia y son una herramienta muy importante para nosotros para transmitir mensajes”, señaló Sanfilippo.
Por qué es importante aprender RCP
La responsable del gimnasio remarcó que una situación de emergencia puede presentarse en cualquier momento y que disponer de conocimientos básicos puede resultar determinante mientras se espera la llegada de profesionales.
“Nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, poder tener la posibilidad de que con nuestras manos salvemos la vida de alguna persona”, expresó.
En ese sentido, recomendó que también los adultos realicen periódicamente cursos de actualización. “Por favor, una vez por año, mínimamente, súmense a cualquier taller de RCP”, pidió.
Primeros auxilios ante accidentes
Sanfilippo recordó que personalmente tuvo que intervenir en accidentes ocurridos en la vía pública y destacó que muchas veces quienes presencian una emergencia no saben cómo reaccionar.
“Hay personas que se anulan y quedan ahí paradas y no saben ni a quién llamar ni qué hacer. Entonces creo que este tipo de capacitación te da una herramienta importante para poder afrontar esa situación”, relató.
También sostuvo que una correcta primera asistencia puede ayudar a evitar complicaciones hasta que intervenga personal sanitario. “Si vos hacés bien el primer auxilio, te asegurás de que la persona llegue en mejores condiciones y tenga más posibilidades de resolver rápido su inconveniente”, indicó.
Cuándo y dónde será el taller gratuito
La actividad se desarrollará este viernes desde las 18 en avenida De las Américas 2692, en el salón de clases grupales ubicado en planta alta. Tendrá aproximadamente una hora de duración.
La convocatoria será abierta y gratuita para niños, independientemente de que concurran habitualmente o no al gimnasio. En el caso de los alumnos del establecimiento, también fueron invitados sus padres.
“Es abierto y gratuito para todos los peques que quieran venir de todos lados”, destacó Sanfilippo ante Elonce y convocó a las familias a aprovechar la propuesta para que los chicos incorporen conocimientos que pueden resultar fundamentales ante una emergencia.