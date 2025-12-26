Dos grandes de Uruguay siguen de cerca a un jugador de Boca

En pleno receso del fútbol argentino y con el mercado de pases en marcha, Boca Juniors comenzó a evaluar posibles salidas de cara a la temporada 2026. En ese contexto, desde Uruguay surgió el interés de Nacional y Peñarol por un jugador del plantel xeneize que sumó minutos a lo largo de 2025, aunque terminó el año relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Según trascendió desde el país vecino, ambos clubes pusieron sus ojos en Brian Aguirre, futbolista de 22 años que durante buena parte del año logró continuidad e incluso se ganó un lugar entre los titulares, pero que en el cierre del calendario perdió terreno.

Aguirre llegó a Boca a mediados de 2024 proveniente de Newell’s Old Boys. Desde entonces, disputó 37 partidos oficiales y convirtió cuatro goles. Su mejor momento se dio bajo la conducción de Miguel Russo, etapa en la que acumuló la mayor cantidad de presencias desde el arranque.

Sin embargo, con el correr de los meses y la reconfiguración del equipo, el atacante fue quedando al margen. La irrupción de Exequiel Zeballos, la consolidación de Kevin Zenón y la presencia constante de Carlos Palacios redujeron sus oportunidades. En el tramo final de 2025, apenas sumó un minuto ante Barracas Central y otros diez frente a Argentinos Juniors, en lo que fue su última participación del año.

Interés desde el otro lado del río

En ese escenario, Nacional y Peñarol aparecen como posibles destinos para el jugador, ambos con el objetivo de reforzarse de cara a la próxima Copa Libertadores. Por el momento, no se registraron contactos formales con Boca, aunque sí hubo sondeos informales que ya fueron puestos en conocimiento de Juan Román Riquelme.

Cabe recordar que el club de la Ribera desembolsó alrededor de 4,6 millones de dólares por el pase de Aguirre en 2024, por lo que no estaría dispuesto a desprenderse del futbolista sin recuperar la inversión. Las alternativas que se manejan son un préstamo o una transferencia definitiva, opción que implicaría un esfuerzo económico importante para los clubes uruguayos.

Otro nombre en carpeta

En paralelo, según indica Olé Nacional también manifestó interés por otro jugador surgido en Boca. “Renzo Giampaoli nos interesa mucho”, reconoció Flavio Perchman, vicepresidente del club tricolor. El defensor, que estuvo a préstamo durante el último año, debe regresar al Xeneize tras finalizar su vínculo, aunque su futuro aún está en definición.

Con el mercado abierto y la necesidad de reordenar el plantel, Boca analiza movimientos mientras desde Uruguay siguen atentos a posibles oportunidades.