Los cinco grandes del fútbol argentino ya se mueven en el mercado de pases 2026

River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo comenzaron a rearmar sus planteles de cara al 2026. Con salidas de peso, incorporaciones millonarias y contextos institucionales dispares, los grandes del fútbol argentino ya marcaron el pulso del mercado.
Los cinco grandes del fútbol argentino comenzaron a moverse en el mercado de pases con la mirada puesta en la temporada 2026. El club que mostró mayor intensidad en este inicio fue River Plate, obligado a renovar buena parte de su plantel tras la salida de referentes históricos.
El “Millonario” sufrió las bajas de jugadores emblemáticos como Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y el colombiano Miguel Ángel Borja, este último muy cuestionado por los hinchas en los últimos meses.
Ante este escenario, la nueva conducción encabezada por Stéfano Di Carlo avanzó rápidamente para cerrar dos incorporaciones clave en el mediocampo. River acordó la llegada de Aníbal Moreno, proveniente de Palmeiras, por una cifra cercana a los siete millones de dólares.
Además, sumó a Fausto Vera, que arribó a préstamo desde Atlético Mineiro por un año, a cambio de 500 mil dólares y con una opción de compra fijada en cuatro millones.
Boca depura el plantel y apunta a un refuerzo puntual
En Boca Juniors, el mercado comenzó con más salidas que llegadas. Para el 2026, el club no tendrá en cuenta a Agustín Martegani, Lucas Janson, Nicolás Orsini y Norberto Briasco, quienes deberán buscar nuevo destino, publicó NA. A esa lista se suma Lucas Blondel, relegado desde hace tiempo y con un futuro lejos del club.
Por ahora, la única negociación avanzada es por el extremo colombiano Marino Hinestroza, que llegaría desde Atlético Nacional a cambio de cinco millones de dólares.
Racing, Independiente y búsquedas en marcha
En Avellaneda, tanto Racing Club como Independiente aún no confirmaron incorporaciones, aunque los movimientos comenzaron a tomar forma.
Racing perderá al lateral Facundo Mura y al delantero Luciano Vietto, por lo que aceleró gestiones por Matko Miljevic, actualmente en Huracán.
La intención es reforzar el ataque y acompañar a Adrián Martínez, quien cargó con gran parte del peso ofensivo en el último semestre. El entrenador Gustavo Costas también evaluará a Tobías Rubio, que regresa de su préstamo en Defensa y Justicia.
Independiente, en tanto, se desprendería de Joaquín Blázquez, Nicolás Freire, Diego Fernández Cedrés y Federico Mancuello. El técnico Gustavo Quinteros pedirá refuerzos puntuales y observará a los regresos de Juan Fedorco, Santiago López y Javier Ruíz.
San Lorenzo, condicionado por la crisis
El panorama más complejo lo atraviesa San Lorenzo, afectado por inhibiciones cercanas a los cuatro millones de dólares y una delicada situación institucional. La conducción encabezada por Marcelo Moretti deberá resolver esos conflictos para poder incorporar, mientras analiza ofertas por Jhohan Romaña y Alexis Cuello.