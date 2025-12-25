Con el mediocampo definido, River busca jerarquía en las áreas

Con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya incorporados, River resolvió el eje central del equipo y ahora acelera gestiones por un marcador central, laterales y delanteros. Marcelo Gallardo apunta a sumar jerarquía sin exceder el presupuesto previsto.
River ya tiene a dos mediocampistas centrales. Fausto Vera y Aníbal Moreno ya firmaron sus contratos y se pusieron a disposición de Marcelo Gallardo. El ex Atlético Mineiro jugará como “5” clásico y el ex Palmeiras por delante suyo. Resuelta la zona neurálgica de la cancha, ahora el Muñeco va por las áreas y los laterales.
Ahora, la intención del entrenador es incorporar un marcador central, dos delanteros (un extremo y un 9) y un 4 y un 3. Y River mantiene varias negociaciones abiertas, con la firme intención de no pasarse del límite de 20 millones de dólares presupuestados para este mercado de pases.
El central apuntado es Jhohan Romaña, el colombiano de San Lorenzo, de 27 años y un buen desempeño durante 2025. Ahora, con Sergio Costantino elegido como presidente provisorio del club de Boedo, River tendrá con quien dialogar y podrá hacer la oferta que tiene preparada, que es de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase.
Romaña no es el único jugador del Ciclón en carpeta ya que River también está en la búsqueda de un lateral izquierdo para que sea suplente de Marcos Acuña y en ese sentido fijó su mirada en Elías Báez, joven marcador de punta izquierdo de 21 años por el que el club de Núñez también tiene pensado avanzar. En este caso, pediría un préstamo con opción de compra.
Y por la otra banda, River se había interesado en Facundo Mura, de Racing, que tenía el pase en su poder. Pero el jugador se decidió por el ofrecimiento que le hizo el Inter Miami y se irá a jugar con Lionel Messi a la MLS de Estados Unidos. Por lo tanto, el Millonario tendrá que buscar otro “4” para que sea suplente de Gonzalo Montiel.
En el ataque, el nombre del extremo con el que más cerca está es Santino Andino, de Godoy Cruz. El Tomba pedía 8 millones de dólares pero las charlas avanzaron en la compra del 50% del pase en 4 millones de esa moneda. Sin embargo, en las últimas horas el pase quedó en pausa porque el delantero cambió de representante y ahora lo maneja una agencia brasileña que quiere ubicarlo en Europa. De todos modos, lo de River sigue en pie, informó Clarín.
Y con respecto al “9”, caídas las posibilidades de Lucas Beltrán y Luciano Goundou, a Gallardo lo siguen desvelando dos futbolistas: uno es el Flaco López, de Palmeiras y el otro es Valentín “Tati” Castellanos, que se encuentra en Lazio y es pretendido por Falmengo, que ya abrió negociaciones por él. Pero hoy, los dos parecen más una utopía que una realidad por las altas cotizaciones que tienen. Aunque, River espera una oportunidad, como pasó con Aníbal Moreno.