La venta de Almendra abriría el camino para un refuerzo en Racing

La venta del mediocampista Agustín Almendra al Necaxa de México podría generarle una buena oportunidad a Racing para que termine de cerrar su primer refuerzo de cara al 2026.

Este miércoles por la tarde, tomó fuerza la noticia de que Racing vendería a Almendra, una pieza clave en el mediocampo del equipo dirigido por Gustavo Costas, por 2,5 millones de dólares al Necaxa de México.

Si bien el precio para un titular en uno de los mejores equipos del país parece bajo, la realidad marca que Almendra llegó a la “Academia” como jugador libre tras su conflictiva salida de Boca, además de que la dirigencia encabezada por Diego Alberto Milito le habría prometido venderlo en este mercado de pases.

El ingreso que se generaría por la venta de Almendra podría ser positivo para Racing, ya que le daría ese extra que necesita para terminar de cerrar al mediocampista ofensivo Matko Miljevic, quien fue uno de los mejores jugadores de Huracán en el 2025 y por el que la “Academia” debería desembolsar entre 4 y 4,5 millones de dólares, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Miljevic, de 24 años, jugó 29 partidos este año con el "Globo", donde anotó siete goles y repartió seis asistencias. Además, alcanzó la final del Torneo Clausura.

El principal objetivo de Miljevic es jugar el Mundial 2026 con Estados Unidos, y una eventual llegada a Racing, acompañado de un buen desempeño, se presentaría como una oportunidad única para ser tenido en cuenta por el director técnico del combinado norteamericano, que es el argentino Mauricio Pochettino.

Racing tendrá un intenso 2026 por delante, donde disputará el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El principal objetivo, además de conseguir un nuevo título, será la clasificación a la Copa Libertadores 2027.