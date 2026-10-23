Una droga para la artritis logró recuperar hasta el 80% del cabello en pacientes con alopecia severa

Una droga utilizada para tratar la artritis reumatoidea mostró resultados positivos contra la alopecia areata grave, una enfermedad autoinmune que puede provocar la pérdida total del cabello. Dos estudios internacionales de fase 3 comprobaron que hasta el 55% de los pacientes tratados con upadacitinib logró recuperar una cobertura de al menos el 80% del cuero cabelludo después de 24 semanas.

Los resultados fueron publicados en la revista científica JAMA Dermatology y corresponden a dos ensayos clínicos realizados entre octubre de 2023 y julio de 2025, con la participación de 1.399 adultos y adolescentes.

El medicamento ya se comercializa en Argentina para tratar enfermedades inflamatorias, principalmente la artritis reumatoidea, publicó Clarín. Sin embargo, su elevado costo, estimado entre 5 y 10 millones de pesos mensuales, representa una dificultad para acceder al tratamiento.

Qué resultados mostró el medicamento contra la alopecia

La investigación evaluó dos dosis diarias de upadacitinib, de 15 y 30 miligramos, frente a un grupo de pacientes que recibió placebo.

Después de 24 semanas, aproximadamente el 45% de quienes recibieron 15 miligramos consiguió recuperar al menos el 80% de la cobertura capilar.

Entre los pacientes tratados con 30 miligramos, esa proporción alcanzó el 55%, mientras que en el grupo placebo fue de apenas el 2,5%.

Las diferencias comenzaron a observarse desde la octava semana de tratamiento. En ambos ensayos, la dosis de 30 miligramos mostró resultados numéricamente superiores a la de 15 miligramos.

Los investigadores también registraron casos de recuperación completa del cabello, además de mejoras en el crecimiento de cejas y pestañas.

Qué es la alopecia areata y a quiénes afecta

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca por error los folículos pilosos, responsables del crecimiento del cabello.

A diferencia de la calvicie común, puede provocar la pérdida de pelo en sectores del cuero cabelludo o en su totalidad. En los casos más graves, también afecta las cejas, las pestañas y otras zonas del cuerpo.

Se trata de una enfermedad de evolución variable. Algunas personas recuperan el cabello espontáneamente, mientras que otras presentan pérdidas persistentes o recaídas.

Según un estudio publicado en Scientific Reports, alrededor de 18 millones de personas en el mundo padecen alopecia areata.

La enfermedad puede tener consecuencias emocionales y sociales importantes, especialmente entre los pacientes jóvenes.

Los adolescentes también mostraron resultados positivos

De los 1.399 participantes de los ensayos, 118 eran adolescentes de entre 12 y 17 años.

Todos presentaban alopecia areata grave, definida en la investigación como la pérdida de al menos la mitad del cabello del cuero cabelludo.

Los investigadores observaron que los adolescentes alcanzaron respuestas numéricamente superiores a las registradas en el conjunto de los participantes.

También se detectaron mejoras en indicadores de calidad de vida y en la percepción de los propios pacientes sobre su recuperación.

Los estudios fueron encabezados por especialistas vinculados al Brigham and Women's Hospital de Boston, Estados Unidos, y al Centre Hospitalier Universitaire de Niza, Francia.

¿Sirve para la calvicie común?

Los investigadores aclararon que los resultados no permiten afirmar que el upadacitinib sea eficaz contra la calvicie común, también denominada alopecia androgénica.

Tampoco existe evidencia suficiente sobre su utilidad para otros tipos de caída del cabello, como la relacionada con el estrés.

Los ensayos se concentraron exclusivamente en pacientes con alopecia areata grave, una enfermedad de origen autoinmune.

Además, los autores señalaron que todavía se necesitan estudios que comparen directamente el upadacitinib con otros medicamentos disponibles para esta patología.

Aunque los resultados representan un avance, el fármaco no constituye una cura definitiva y su uso para esta indicación requiere evaluar su seguridad, los posibles efectos adversos y la autorización regulatoria correspondiente.

Cuánto cuesta el tratamiento en Argentina

El upadacitinib es un medicamento de alto costo que se utiliza actualmente para distintas enfermedades inflamatorias.

En Argentina, el precio mensual estimado del tratamiento oscila entre 5 y 10 millones de pesos, dependiendo de la dosis indicada.

Este valor plantea dificultades para su cobertura dentro del sistema de salud, especialmente si se considera que la alopecia areata puede requerir tratamientos prolongados.

Los resultados publicados abren una nueva posibilidad terapéutica para pacientes con formas graves de la enfermedad, aunque todavía resta determinar su eficacia comparativa frente a otros tratamientos y su aplicación clínica para esta indicación.