Un turista francés murió tras descompensarse a 6700 metros de altura en el Aconcagua

A tan solo 15 días del fallecimiento de un andinista ruso de 55 años a pocos metros de la cumbre del Aconcagua, este lunes murió un turista francés de 33 años, identificado como Konstantin Bitiukov. Según fuentes oficiales, el europeo realizaba la expedición de ascenso hacia la cumbre de la montaña más alta de América.

Sin embargo, el atleta sufrió una descompensación durante el mediodía del 19 de enero, a unos 6700 metros de altura y a solo 250 metros para llegar a la cima.

El incidente ocurrió en la zona conocida como “La Cueva” y tras la descompensación el hombre recibió maniobras de RCP durante media hora, pero sin éxito.

“Ahora se espera recuperar rápidamente el cuerpo”, indicaron fuentes del gobierno de Mendoza.

Imagen de archivo. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza

El andinista francés fue asistido por el guía que lo acompañaba, quien avisó a las autoridades que el hombre había perdido el conocimiento y se encontraba sin signos vitales. Rápidamente se activó el protocolo de asistencia médica con el servicio sanitario ubicado en Nido de Cóndores, a 5500 metros de altura, con el acompañamiento de la Patrulla de Rescate.

Mientras el personal de montaña se dirigía al punto de la crisis, los profesionales mantenían contacto con el guía a través de la radio para profundizar las tareas de reanimación cardiopulmonar, además de suministrarle adrenalina.

Tras el fallecimiento se deberán aguardar los mandamientos judiciales para proceder con el descenso del cadáver, que se realizaría durante la madrugada de este martes hasta la zona conocida como Gran Acarreo, desde donde se efectuará la extracción aérea.

“A las 12.50 arribó personal especializado de rescate, que verificó el fallecimiento en el lugar. El deceso fue posteriormente constatado por un médico. Interviene en el caso la Fiscalía correspondiente para las actuaciones de rigor”, informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Otro hombre falleció hace 15 días en el Aconcagua

Cabe recordar que el pasado domingo 4 de enero un andinista ruso, Konstantin Bitiukov de 55 años perdió la vida a pocos metros de la cima del Aconcagua cuando intentaba hacer cumbre.

El equipo de rescatistas no pudo reanimar al deportista, quien se encontraba en grave estado en la zona de El Hombro, a más de 6800 metros sobre el nivel del mar, bajo similares características a lo ocurrido este lunes con el montañista francés.

El Aconcagua tuvo temporadas anteriores con afluencia turística alta por lo que el foco se puso en los controles oficiales sobre el estado de salud de los visitantes y en la baja experiencia en andinismo.

La temporada de ascensos 2025-2026 se inauguró el pasado 1ro de noviembre y se extenderá hasta mediados de febrero. Durante el último año más de 55.000 personas visitaron Aconcagua, donde se registraron 190 rescates y dos muertes durante toda la temporada.

Imagen ilustrativa

Tres rescates de deportistas extranjeros en una semana

El sábado 10 de enero dos ciudadanos, una mujer francesa identificada como Amanda Marie Porter (38) y un hombre japonés de nombre Yosimoto Masakazu (45), debieron ser rescatados en el Aconcagua. Ambos formaban parte de una expedición y fue el guía Jorge Gonzáles, de la empresa Grajales, quien dio aviso a las autoridades mientras se encontraba en el campamento Cólera. Ambos tuvieron síntomas de alta montaña, como edema cerebral y edema pulmonar respectivamente.

El otro caso se registró el viernes 16 de enero, cuando fue asistido un andinista inglés, identificado como David Cook, quien también estaba en el campamento Cólera y presentaba un grave estado de salud con síntomas compatibles con el mal agudo de montaña, deshidratación y fatiga extrema.