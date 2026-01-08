 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Postal invernal en el cerro

Enero blanco en el Aconcagua: nevada sorprendió al campamento base y cerraron el ingreso al Parque

Una nevada intensa cubrió el campamento Plaza de Mulas, a 4.300 metros de altura. El más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció cubierto de nieve y en horas, pasó a mostrar una postal invernal impactante.

8 de Enero de 2026
Enero blanco en el Aconcagua: nevada sorprendió al campamento base.
Enero blanco en el Aconcagua: nevada sorprendió al campamento base. Foto: (Los Andes). 

Una nevada intensa cubrió el campamento Plaza de Mulas, a 4.300 metros de altura. El más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció cubierto de nieve y en horas, pasó a mostrar una postal invernal impactante.

Tras una intensa nevada que superó los 30 centímetros, el campamento Plaza de Mulas, el más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció este jueves cubierto de nieve y ofreciendo una postal impactante.

Debido a la escasa visibilidad, los andinistas y el personal del parque permanecen resguardados en sus refugios, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.

 

Así estaba ayer el campamento Plaza de Mulas

(Los Andes).
(Los Andes).

 

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente informaron que los guardaparques se encuentran inspeccionando y gestionando la situación en cada uno de los campamentos, desde el ingreso al parque hasta la cima, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

 

Así amaneció hoy el campamento Plaza de Mulas

(Los Andes).
(Los Andes).

 

A pesar del escenario climático adverso, el espíritu de expedición continúa intacto entre los andinistas, que aguardan una ventana de buen tiempo para retomar las actividades y seguir disfrutando de la majestuosidad del Aconcagua, publicó UnoMendoza.

 

Tras esto, comunicaron que el ingreso al Parque Provincial Aconcagua se encuentra cerrado debido al temporal Esta decisión fue tomada a raíz de las fuertes lluvias, que elevan los riesgos de aludes de barro. Además, las bajas temperaturas incrementan el peligro de hipotermia para los visitantes.

Temas:

Aconcagua nevada temperaturas
