Un auto fue consumido por las llamas en Avenida de Las Américas de Paraná

Un impactante incendio vehicular se registró este martes a la madrugada, cuando un automóvil fue consumido por completo por las llamas en la intersección de Avenida de las Américas y calle Pasteur de Paraná.

Según las primeras informaciones, por causas que aún se encuentran bajo investigación, un Fiat Palio comenzó a prenderse fuego de manera repentina mientras se encontraba sobre la calzada. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron con rapidez y alcanzaron prácticamente la totalidad del vehículo.

Un auto fue consumido por las llamas en Avenida de Las Américas en Paraná- Bomberos Voluntarios

Ante la emergencia, se dio aviso al Cuerpo de Bomberos, que acudió de inmediato al lugar con una dotación especializada. Tras un intenso trabajo, los efectivos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara hacia otros vehículos o viviendas cercanas, informaron Reporte 100.7 y Bomberos Voluntarios de Paraná .

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio. No obstante, los daños materiales fueron totales, ya que el vehículo quedó completamente destruido por la acción del fuego.

