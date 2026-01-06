Un auto fue consumido por las llamas en Avenida de Las Américas de Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

6 de Enero de 2026
Un auto fue consumido por las llamas en Avenida de Las Américas en Paraná

Un automóvil se incendió por completo este martes en avenida de las Américas, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas. Bomberos lograron extinguir el fuego y no hubo personas heridas.

Un impactante incendio vehicular se registró este martes a la madrugada, cuando un automóvil fue consumido por completo por las llamas en la intersección de Avenida de las Américas y calle Pasteur de Paraná.

 

Según las primeras informaciones, por causas que aún se encuentran bajo investigación, un Fiat Palio comenzó a prenderse fuego de manera repentina mientras se encontraba sobre la calzada. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron con rapidez y alcanzaron prácticamente la totalidad del vehículo.

Un auto fue consumido por las llamas en Avenida de Las Américas en Paraná- Bomberos Voluntarios

Ante la emergencia, se dio aviso al Cuerpo de Bomberos, que acudió de inmediato al lugar con una dotación especializada. Tras un intenso trabajo, los efectivos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara hacia otros vehículos o viviendas cercanas, informaron Reporte 100.7 y Bomberos Voluntarios de Paraná .

 

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio. No obstante, los daños materiales fueron totales, ya que el vehículo quedó completamente destruido por la acción del fuego.

Un auto fue consumido por las llamas en Avenida de Las Américas en Paraná-Bomberos Voluntarios

 

Un auto fue consumido por las llamas en Avenida de Las Américas en Paraná- Bomberos Voluntarios

Temas:

Balneario municipal Bomberos Voluntarios
