Sociedad En la previa de Navidad

Tres ciudades entrerrianas están entre las más calurosas del país

Concordia, Gualeguaychú y Paraná se encuentran entre las tres ciudades más calurosas del país este 24 de diciembre, según advirtió el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

24 de Diciembre de 2025
El calor azota la ciudad.
Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Concordia, Gualeguaychú y Paraná se encuentran entre las tres ciudades más calurosas del país este 24 de diciembre, según advirtió el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El calor no da tregua en el inicio del verano y la provincia de Entre Ríos no está exenta. Según pudo confirmarse pasada las 16 horas, tres ciudades entrerrianas están entre las de mayor temperatura, según advirtió el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

 

La más calurosa es Concordia, con 34.9ºC y una sensación térmica de 38.6ºC, quedando solo por detrás de Santiago del Estero (capital), con 38.6ºC; Chamical, con 35.8ºC; y Morón, con 35ºC.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

En el undécimo lugar aparece Gualeguaychú, del sur entrerriano, con 34 grados centígrados y una ST de 38.4ºC.

 

Por otra parte, el vigésimo lugar es ocupado por Paraná, con una temperatura de 34ºC y una sensación térmica de 36.5 grados.

 

El resto del top 10

 

Además de los primeros cuatro mencionados, se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (34.9ºC), Paso de los Libres (34.6ºC), José María Ezeiza (34.4ºC), Merlo (34.3ºC), San Fernando (34.3ºC) y Tartagal (34.2ºC).

 

Entre Ríos sigue en alerta por temperaturas extremas

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente este miércoles un alerta amarillo por temperaturas extremas en distintas regiones del país, en el marco de un período de calor persistente que se registra. El aviso alcanza a zonas de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde se esperan valores térmicos elevados con impacto en la salud.

 

En el territorio entrerriano, el alerta afectó a los departamentos de La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay. Según los reportes oficiales, las condiciones de calor intenso se sostendrán durante la jornada y se proyectaron también para los días siguientes. (Elonce)

Concordia Paraná Gualeguaychú
