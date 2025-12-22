Temporal en Corrientes: más de 45 familias evacuadas en el interior y otras 150 en la capital

Un fuerte temporal de lluvias afectó en las últimas horas a gran parte de la provincia de Corrientes, provocando anegamientos, evacuaciones y severas complicaciones en distintos puntos del territorio. Según el último parte oficial, al menos 45 familias debieron ser evacuadas o se autoevacuaron en las localidades de Empedrado, San Luis del Palmar y Derqui, mientras que en la ciudad de Corrientes más de 150 personas reciben asistencia en centros habilitados por la emergencia.

Ante este escenario, el Gobierno provincial desplegó un amplio operativo de asistencia a través de los ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas, Defensa Civil y otros organismos, con el objetivo de atender a las familias damnificadas, relevar daños y garantizar servicios esenciales. Las acciones se coordinaron con intendentes y autoridades locales, en un contexto marcado por precipitaciones intensas registradas durante las últimas 48 horas.

En paralelo, el gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo reuniones con jefes comunales y referentes del Comando Operativo de Emergencias (COE) para evaluar la situación hídrica y definir los pasos a seguir. En ese marco, recibió a la intendenta de El Sombrero, Araceli Aponte, con quien analizó las consecuencias del temporal y las necesidades más urgentes.

Trabajo del COE y monitoreo permanente

Desde el Comando Operativo de Emergencias, el coordinador Bruno Lovinson informó que personal de Vialidad Provincial trabaja con maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad en caminos y zonas rurales afectadas por el agua. Al mismo tiempo, equipos del Ministerio de Desarrollo Social recorren viviendas y articulan la asistencia directa con los municipios.

Las autoridades indicaron además que se mantiene un monitoreo meteorológico constante para anticipar la evolución de las lluvias y activar planes de contingencia en caso de que las condiciones climáticas se agraven. Durante la mañana, Empedrado y Paso de la Patria registraron las mayores intensidades de tormenta, lo que generó nuevos focos de preocupación.

Empedrado, la localidad más afectada

En Empedrado, unas 30 familias permanecen evacuadas y alojadas en el camping municipal, mientras que otras personas fueron recibidas en los comedores Gurisitos I y Nuestro Señor Hallado. Según datos de Defensa Civil, cerca del 30% de la población presenta algún nivel de afectación a raíz del temporal.

Las tareas en la zona incluyeron operativos conjuntos entre Bomberos Voluntarios, Policía, Salud Pública y personal municipal. Además, la Provincia envió una retroexcavadora para realizar trabajos de zanjeo y desagote, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua. También se llevó adelante un relevamiento en zonas rurales como El Madregón y Sanjuancito, donde se registraron complicaciones adicionales.

Derqui y San Luis del Palmar

En la localidad de Derqui, el intendente Fabián Gutiérrez informó que mantuvo reuniones con el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, para coordinar la asistencia. Allí, cinco familias se encuentran autoevacuadas en viviendas de familiares, mientras que otras permanecen aisladas debido a la intransitabilidad de algunos puentes. Obras Públicas avanza en las reparaciones y la DPEC trabaja para restablecer el suministro eléctrico en el barrio Virgen de Fátima, dio a conocer El Litoral de Corrientes.

En tanto, el municipio de San Luis del Palmar declaró la emergencia climática. Hasta el momento se contabilizan 10 familias evacuadas, aunque las autoridades advirtieron que el número podría incrementarse si continúan las lluvias.

Capital correntina: más de 150 evacuados

La situación también es crítica en la ciudad de Corrientes, donde cayeron cerca de 340 milímetros de lluvia en apenas 35 horas. Como consecuencia, el desborde de los canales pluviales obligó a habilitar centros de evacuados en las escuelas N.º 275 y N.º 345, donde actualmente más de 150 personas reciben asistencia integral en materia de salud, alimentación y refugio.

Tras reunirse con el intendente capitalino Claudio Polich, el gobernador Valdés señaló que la capital, junto a Empedrado, San Luis del Palmar, El Sombrero y Derqui, concentra las mayores complicaciones. “Estamos trabajando para resolver lo más rápido posible la situación junto a los ministerios y la DPEC”, afirmó el mandatario, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener la calma.

Polich explicó que la ciudad tolera entre 40 y 45 milímetros de lluvia para un funcionamiento normal, pero que los valores extraordinarios registrados provocaron el colapso del sistema. Los barrios San Ignacio, La Olla, Costa Esperanza y Pirayuí figuran entre los más afectados. Además, remarcó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura complementaria para descomprimir la cuenca del Pirayuí y reforzar los conectores pluviales.

Asistencia y llamado a la comunidad

Mientras la Provincia envía módulos alimentarios, chapas y colchones a las zonas más comprometidas, el Municipio reforzó la atención sanitaria en distintos Centros Integradores Comunitarios. Finalmente, Polich solicitó a la población no sacar la basura y reducir la circulación vehicular, para evitar que el agua vuelva a ingresar a las viviendas anegadas.