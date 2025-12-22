Quini 6 de más de $70 millones en Paraná: el afortunado es “un jubilado que quiere ayudar a sus hijos”

Gisela, la agenciera que vendió el Quini 6 de más de $70 millones en Paraná

Seis entrerrianos resultaron ganadores del pozo del Siempre Sale del Quini 6 tras el sorteo especial realizado este domingo en el marco de las celebraciones de Navidad. Los ganadores fueron registrados en Villaguay, Crespo, Gualeguay, María Grande y en Paraná, donde se contabilizaron dos apuestas ganadoras.

Uno de los premios vendidos en la capital entrerriana correspondió a la agencia de tómbola Nº407, ubicada sobre calle Fray Mocho en Paraná. "Fue una linda sorpresa”, aseguró la agenciera, Gisela, al confirmar que el afortunado "es un jubilado, con problemas económicos, y tenía una gran felicidad porque quería ayudar a sus hijos" con el premio obtenido.

La agencia que vendió el Quini 6 de más de $70 millones en Paraná (foto Elonce)

La agenciera explicó que el apostador se presentó a primera hora de este lunes para controlar su boleta, sin conocer el resultado. “Se enteró cuando le controlé la boleta y fue una emoción terrible entre los dos”, relató. Según precisó, el ganador es un cliente habitual que juega "religiosamente" los miércoles y domingos.

“La suerte cayó en un buen hombre y podrá pasar unas espectaculares fiestas”, completó.

"Fue muy emotivo"

Los números ganadores del pozo Siempre Sale fueron 6, 17, 19, 22, 29 y 41. Y se correspondieron "con los números de los nietos y los hijos" del afortunado jubilado. "Fue muy emotivo", sintetizó la agenciera al confirmar cómo vivió la escena, que fue "recibida con muy buena energía en el barrio".

Sobre el destino del dinero, la agenciera contó que el ganador manifestó su intención de resolver su situación habitacional y ayudar a su familia. “Dijo que no tiene su propia casa y que ahora podía estar tranquilo con eso y ayudar a sus hijos”, comentó.

La noticia generó repercusión en el barrio donde se encuentra la agencia. “Ya se corrió la voz, vinieron a felicitarme y muchos vecinos se acercaron a jugar”, indicó la encargada, quien destacó el clima de expectativa que se generó en vísperas de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En cuanto al monto, la encargada indicó que el premio bruto fue de aproximadamente 70 millones de pesos. “Todos los premios están alcanzados por el impuesto, por lo que se lleva en mano más de 50 millones de pesos”, explicó.

Apuestas y hábitos de juego

Consultada sobre las elecciones de los apostadores, explicó que muchos jugadores seleccionan números vinculados a fechas de cumpleaños familiares o sueños. “Incluso hay quienes consultan por WhatsApp para elegir su jugada”, detalló.

El sorteo especial de Navidad volvió a despertar el interés de apostadores en toda la provincia, con premios distribuidos en cinco ciudades entrerrianas y un impacto significativo en agencias y barrios donde se registraron los tickets ganadores.