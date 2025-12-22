Quini 6 de más de $70 millones en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

La fortuna volvió a sonreírle a seis apostadores de Entre Ríos, quienes acertaron la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguraron un premio individual superior a los $70 millones. El sorteo se realizó este domingo y dejó un total de 85 ganadores en todo el país, seis de ellos entrerrianos.

Según confirmó a Elonce el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas ganadoras fueron jugadas en agencias de tómbola de las localidades de Villaguay, Crespo, Gualeguay, Paraná —donde se registraron dos tickets premiados— y María Grande.

En la modalidad Siempre Sale, los números sorteados fueron 19-22-41-17-06-29. Al no registrarse un único ganador con todos los aciertos, el pozo se distribuyó entre los 85 apostadores que lograron seis coincidencias. Cada uno de ellos cobrará $70.588.235,29, de acuerdo a la información oficial.

Cómo quedaron los demás resultados

En el resto de las modalidades del Quini 6 no se registraron ganadores con todos los aciertos, por lo que los pozos principales quedaron vacantes y se incrementaron para el próximo sorteo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el total en juego ascenderá a $6.700 millones.

En el Tradicional, los números favorecidos fueron 44-27-33-14-22-39. No hubo ganadores y el pozo acumuló $3.458.529.837 para el próximo sorteo.

En La Segunda, los números sorteados fueron 07-31-03-44-39-24. Tampoco se registraron aciertos totales y el pozo quedó en $720.376.130.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 40-32-10-27-17-26. Al no haber ganadores, el pozo acumulado alcanzó los $1.530.403.875.

Finalmente, en el Pozo Extra hubo 1.937 ganadores con seis aciertos, quienes se llevarán $67.114,09 cada uno.