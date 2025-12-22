Seis entrerrianos resultaron ganadores del pozo Siempre Sale del Quini 6 tras el sorteo especial realizado en el marco de las celebraciones de Navidad. A nivel nacional, el sorteo arrojó un total de 85 ganadores, de los cuales seis correspondieron a apostadores de las localidades de Villaguay, Crespo, Gualeguay, Paraná -donde se registraron dos tickets premiados- y María Grande.

Uno de los premios fue vendido en una agencia de tómbola Nº912 de la localidad de María Grande. “En mi agencia hubo un ganador”, indicó la agenciera Cristina Villarraza, y precisó que el apostador aún no se había presentado a reclamar el premio.

De igual manera, Villarraza explicó que, por el monto obtenido, el ganador debe realizar el cobro directamente en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), en Paraná. Según detalló, el premio fue de alrededor de 70 millones de pesos, aunque tras los descuentos impositivos el monto final rondaría los 50 millones.

La agenciera señaló que, si bien no tenía certeza absoluta sobre la identidad del apostador, en su agencia suelen jugar tanto vecinos de la localidad como turistas que llegan para visitar el complejo termal de la ciudad. “Hay muchos apostadores que vienen por turismo a María Grande y de paso juegan unos numeritos”, relató.

Quini 6 de más de $70 millones en Entre Ríos: la felicidad de la agenciera que vendió uno de los tickets premiados

Balance de apuestas de fin de año

Consultada sobre el movimiento de apuestas durante el cierre del año, Villarraza afirmó que se registró una importante participación, aunque con cambios en los hábitos de juego. Indicó que el incremento del valor de las apuestas influyó en la cantidad de jugadas realizadas por algunos apostadores. “Hubo muchos apostadores, pero por el precio de cada jugada, los que hacían tres o cuatro, hicieron la mitad”, explicó.

En ese sentido, recordó que el valor de la jugada se incrementó de 2.500 a 6.000 pesos, lo que llevó a que algunos jugadores optaran por reducir la cantidad de apuestas. No obstante, sostuvo que el nivel de participación se mantuvo alto en comparación con otros años. “Se ha vendido demasiado. A pesar de que hay gente que no puede apostar mucho, por lo menos apuesta un poco menos, pero apuesta”, expresó.