 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Suerte navideña para apostadores entrerrianos

Quini 6 de más de $70 millones en Entre Ríos: la felicidad de la agenciera que vendió uno de los tickets premiados

Seis apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores del pozo Siempre Sale del Quini 6 en el sorteo especial de Navidad. Uno de los premios fue vendido en una agencia de María Grande y superó los 70 millones de pesos, menos los descuentos por impuestos.

22 de Diciembre de 2025
Cristina Villarraza, de la agencia de María Grande
Cristina Villarraza, de la agencia de María Grande Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Seis apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores del pozo Siempre Sale del Quini 6 en el sorteo especial de Navidad. Uno de los premios fue vendido en una agencia de María Grande y superó los 70 millones de pesos, menos los descuentos por impuestos.

Seis entrerrianos resultaron ganadores del pozo Siempre Sale del Quini 6 tras el sorteo especial realizado en el marco de las celebraciones de Navidad. A nivel nacional, el sorteo arrojó un total de 85 ganadores, de los cuales seis correspondieron a apostadores de las localidades de Villaguay, Crespo, Gualeguay, Paraná -donde se registraron dos tickets premiados- y María Grande.

 

Uno de los premios fue vendido en una agencia de tómbola Nº912 de la localidad de María Grande. “En mi agencia hubo un ganador”, indicó la agenciera Cristina Villarraza, y precisó que el apostador aún no se había presentado a reclamar el premio.

De igual manera, Villarraza explicó que, por el monto obtenido, el ganador debe realizar el cobro directamente en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), en Paraná. Según detalló, el premio fue de alrededor de 70 millones de pesos, aunque tras los descuentos impositivos el monto final rondaría los 50 millones.

 

La agenciera señaló que, si bien no tenía certeza absoluta sobre la identidad del apostador, en su agencia suelen jugar tanto vecinos de la localidad como turistas que llegan para visitar el complejo termal de la ciudad. “Hay muchos apostadores que vienen por turismo a María Grande y de paso juegan unos numeritos”, relató.

Quini 6 de más de $70 millones en Entre Ríos: la felicidad de la agenciera que vendió uno de los tickets premiados

Balance de apuestas de fin de año

 

Consultada sobre el movimiento de apuestas durante el cierre del año, Villarraza afirmó que se registró una importante participación, aunque con cambios en los hábitos de juego. Indicó que el incremento del valor de las apuestas influyó en la cantidad de jugadas realizadas por algunos apostadores. “Hubo muchos apostadores, pero por el precio de cada jugada, los que hacían tres o cuatro, hicieron la mitad”, explicó.

En ese sentido, recordó que el valor de la jugada se incrementó de 2.500 a 6.000 pesos, lo que llevó a que algunos jugadores optaran por reducir la cantidad de apuestas. No obstante, sostuvo que el nivel de participación se mantuvo alto en comparación con otros años. “Se ha vendido demasiado. A pesar de que hay gente que no puede apostar mucho, por lo menos apuesta un poco menos, pero apuesta”, expresó.

Temas:

Quini 6 ganadores premios millonarios Apuestas Navidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso