El control de alcoholemia le dio positivo y brindó una insólita excusa: “Tomé vinagre”

Durante los controles en las rutas de la Costa Atlántica, un hombre que dio positivo en la alcoholemia, aseguró que no había tomado alcohol sino vinagre.
Los controles de seguridad vial en la Costa Atlántica ya arrojaron los primeros resultados preocupantes. En Pinamar, un conductor que circulaba con 1.21 g/L de alcohol en sangre intentó eludir la sanción con una explicación que sorprendió a los agentes: aseguró que el resultado se debía a la ingesta de vinagre y no de bebidas alcohólicas.
El episodio pone de manifiesto una problemática recurrente en el inicio de la temporada estival. Pese a las intensas campañas de concientización, las autoridades de la provincia de Buenos Aires informaron que todavía se detectan altos niveles de incumplimiento de la Ley de Alcohol Cero.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que los operativos de este fin de semana no solo detectaron el caso del "vinagre", sino también otros valores críticos que representan un peligro extremo para la circulación.
“NO TOMO ALCOHOL. TOMÉ VINAGRE”
-La insólita explicación de un conductor que dio positivo en el test de alcoholemia.
Se registraron positivos de 1.06 g/L, 1.33 g/L y picos de hasta 1.90 g/L, casi cuatro veces más de lo que se permitía antes de la vigencia de la nueva ley.
De esta manera, todos los conductores en falta sufrieron la retención de su licencia y el secuestro del vehículo, quedando a disposición de la justicia de faltas.
Bajo el lema de garantizar el #DerechoAViajar de manera segura, los responsables del operativo subrayaron que estos controles no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo. "Estos no son solo números, son riesgos que sacamos de las rutas para proteger a las familias que salen de vacaciones", explicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.
Alcohol Cero
Es importante recordar que en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero. Esto implica que:
- Está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación de alcohol superior a 0.0 gramos por litro de sangre.
- Las multas por infracción son severas e incluyen la inhabilitación para conducir por períodos que pueden ir desde los tres meses hasta los dos años.
- No existen sustancias "caseras" (como el vinagre o el café) que puedan enmascarar o justificar un resultado positivo en el alcoholímetro de precisión.
- Con el Operativo de Sol a Sol en pleno despliegue, se espera que los controles se intensifiquen en los accesos a las localidades balnearias durante toda la semana de las Fiestas, buscando reducir a cero la siniestralidad vial vinculada al consumo de sustancias.