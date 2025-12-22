La bandera entrerriana en los Andes: la travesía histórica de un funcionario policial

REDACCIÓN ELONCE
Durante diez días de esfuerzo extremo, el funcionario policial Gabriel Garay encabezó una travesía por la Cordillera para hacer flamear la bandera entrerriana en los Andes, en un homenaje cargado de historia, memoria y compromiso federal.
La bandera entrerriana en los Andes volvió a ocupar un lugar simbólico en la historia argentina gracias a la travesía encabezada por Gabriel Garay, funcionario policial de Entre Ríos, quien participó de un exigente cruce por la Cordillera de los Andes para rendir homenaje a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad del país. La experiencia, cargada de sacrificio y reflexión, fue compartida por el protagonista en una entrevista televisiva donde relató los detalles del recorrido y su profundo significado.
El cruce implicó un desafío físico y mental extremo. Durante diez días, el grupo recorrió cerca de 300 kilómetros en terrenos hostiles, a lomo de mula y caballo, atravesando quebradas y zonas de gran dificultad. “Estuvimos 10 días. recorrimos aproximadamente 300 kilómetros a lomo de mula y lomo de caballo por unas quebradas, unas geografías realmente durísimas”, detalló.
Una travesía que invita a reflexionar sobre la libertad
Las condiciones climáticas fueron uno de los principales retos. El calor intenso de los primeros días dio paso a vientos helados que marcaron el cuerpo y el ánimo de los expedicionarios. “A medida que vas subiendo empezas a sentir ese viento frío, que es tan frío que llegas al punto de que ese viento te duele, te duele en la piel”, relató Garay.
En esos momentos de soledad, la travesía se transformó en un espacio de reflexión profunda sobre la historia argentina. “Y en esos momentos de soledad, uno va pensando en aquellos héroes de Malvinas y el frío que sufrieron”, señaló, vinculando el esfuerzo actual con los sacrificios del pasado.
La motivación principal, según explicó, fue resignificar el concepto de libertad. “Hay que hacerlo para que nosotros valoremos el verdadero significado que tiene decir somos libres. Como dijo el general San Martín, ‘somos libres, lo demás no importa nada’”, afirmó.
Historia viva y planificación extrema en la cordillera
El recorrido también permitió reencontrarse con figuras históricas olvidadas. Garay recordó a Bruno Alarcón, un entrerriano que cruzó los Andes junto al General San Martín, y a Lucio Mancilla, gobernador de Entre Ríos y protagonista de la gesta libertadora. Estos referentes dieron nombre e identidad a la asociación cultural que impulsa en Paraná.
Nada quedó librado al azar. La preparación demandó más de ocho meses de organización logística. “Esta planificación fue de más de 8 meses porque tené en cuenta que nosotros en esos lugares no tenemos nada”, explicó. La alimentación, el peso de la carga y el cuidado de los animales fueron aspectos centrales, replicando la meticulosidad del propio San Martín.
Compromiso, vocación y legado educativo
Tras regresar de la travesía, Garay retomó inmediatamente sus funciones en la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. “Compromiso y obligación es lo que tenemos con la sociedad”, sostuvo, agradeciendo además el apoyo de sus superiores en la fuerza policial.
Desde la Asociación Tambor de Libertad, el trabajo continúa durante todo el año con charlas en escuelas, representaciones teatrales y actividades educativas. “La verdad que es algo muy lindo, muy emocionante que un niño de 8 o 10 años… te abrace y te diga, ‘Gracias por contarme la historia. Yo cuando sea grande quiero ser granadero’”, relató.
La travesía fue compartida por veinte personas de distintas provincias, consolidando un cruce verdaderamente federal. Así, la bandera entrerriana en los Andes no solo flameó en lo más alto de la cordillera, sino también en la memoria colectiva de quienes creen que la historia se honra con hechos.